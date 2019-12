Den gennemsnitlige danske bolig gør sig mere i terrasser, carport og ikke mindst et solidt fundament frem for reb og gangbroer.

Men det er ikke desto mindre det, der følger med, hvis du drømmer om at komme helt tæt på vandet og køber en af de husbåde, der er lige nu er til salg på det danske boligmarked. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Det er derfor ikke nødvendigvis en boligform, der passer til alle, ifølge Mogens Steffensen, der er ejendomsmægler hos Home Amager - Sundbyvester og som har boet på og handlet med husbåde i omkring 16 år.

'Det kan godt være lidt besværligt - man skal have styr på alt fra fortøjninger til vandtilførelse. Det betyder også, at man ikke bare går i Silvan og køber en standarddel, hvis der er noget, der går i stykker. Men til gengæld bor man i et hyggelig, tæt havnemiljø, hvor man lærer hinanden at kende, og hvis man holder af at bruge vandet, så er det jo lige udenfor fordøren', siger han til Boliga.dk.

I øjeblikket er der ifølge Boliga.dk ti husbåde udbudt til salg landet over. De ligger i forskellige prislejer lige fra lidt over én million kroner til tættere på de syv.

Her er tre muligheder for at slå sig ned på havet



Trangravsvej 1, København K

Husbåden Karla fra 1950 ligger i udkanten af Christianshavn i hovedstaden tæt på ”Kyssebroen”, der fører til Nyhavn på den anden side af havneløbet.

Båden har en terrasse på det øverste dæk og 55 kvadratmeter bolig, der fordeler sig på et åbent køkken-alrum og stue, samt to værelser på det nederste dæk.

Pris: 2.495.000 kroner

Se husbåden her

Østre Teglgade 2, København SV

I det københavnske nybyggerområde Teglholmen ligger husbåden Eva II.

Engang fungerede den som testkøkken for Noma, nu er det en morderne bolig på 140 kvadratmeter med et højloftet køkken-alrum, tre værelser og et soldæk, der går hele skuden rundt.

Pris: 2.950.000 kroner

Se husbåden her

Skibbroen 18, København SV

På havnen ikke langt fra Fisketorvet ligger dette 90 kvadratmeter store “vandfaste” hjem blandt andre husbåde. Her får du en renoveret bolig fra 1961 i to plan fordelt på tre værelser og kroge med udsyn til vandet.

Pris: 3.850.000 kroner

Se husbåden her