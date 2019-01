En medarbejder fra kvindecentret Reden i Aarhus fik sig en grim overraskelse, da hun tirsdag eftermiddag skulle åbne værestedet efter nytår.

For mens de fleste festede og fejrede det nye år, var ukendte gerningsmænd brudt ind hos Reden og havde smadret stedet.

Det fortæller leder af Reden i Aarhus, Anders Sørensen.

»Alt var endevendt - alle ting var smidt på gulvet. Det var et stort rod. Og de havde åbnet for en kraftig brandhane, så der var spulet vand ud i lokalerne.«

Et større oprydningsarbejde venter forud for personalet hos Reden i Aarhus, efter værestedet var udsat for groft hærværk. Foto: Reden i Aarhus Vis mere Et større oprydningsarbejde venter forud for personalet hos Reden i Aarhus, efter værestedet var udsat for groft hærværk. Foto: Reden i Aarhus

Den kvindelige medarbejder som fandt værestedet hærget, ringede med det samme til Anders Sørensen for at høre, hvad hun skulle gøre:

»Jeg sagde, at hun skulle ringe til politiet og vente med at gå ind, til de kom, hvis der nu stadig var nogen i huset.«

Stedet var tomt, men det lignede ikke sig selv. Både inde og ude flød gulvet med ødelagte ting og væltede møbler.

»Heldigvis er der kun materiel skade, og det meste kan ordnes ved en grundig oprydning, men vi har også fået vandskader i gulve og lofte, og derfor er vi tvunget til at holde lukket,« forklarer han.

Et væltet juletræ, ødelagte ting og skrald var bare nogle af de ting personalet på Reden i Århus mødte ind til 1. januar. Ukendte gerningsmænd havde begået voldsomt hærværk på stedet nytårsnat. Foto: Reden i Aarhus Vis mere Et væltet juletræ, ødelagte ting og skrald var bare nogle af de ting personalet på Reden i Århus mødte ind til 1. januar. Ukendte gerningsmænd havde begået voldsomt hærværk på stedet nytårsnat. Foto: Reden i Aarhus

Oprydningsarbejdet er endnu ikke begyndt, da Reden først fredag får besøg af forsikringsselskabet og taksator, som skal vurdere, hvor alvorlige skaderne er.

Lige nu kæmper medarbejderne for, at Reden allerede mandag kan åbne for sit dagtilbud igen.

Anders Sørensen og hans hold er nemlig urolige for de kvinder, der må gå forgæves til værestedet i disse dage.

»Vi vil gerne se vores brugere igen, så de kan få den hjælp, de har brug for hurtigst muligt, derfor bekymrer det os, når vi nu er nødsaget til at holde lukket.«

Reden i Aarhus Reden Aarhus er et anonymt rådgivningstilbud og værested for kvinder, der er havnet i en svær livssituation (eksempelvis misbrugere, (ex)prostituerede, ensomme og hjemløse). Reden har mange forskellige tilbud og aktiviteter. Hvis du har brug for at høre nærmere om Reden eller har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os telefonisk på 86 18 96 44. Kilde: Reden i Aarhus.

Østjyllands Politi har endnu ikke anholdt nogen personer for det grove hærværk, og det er stadig uvist, hvor mange gerningsmænd som deltog i indbruddet, siger vicepolitiinspektør, Lennart Rosenberg Glerup, til B.T.

»Vi er færdige med at undersøge stedet, og har sikret de spor, vi har fundet, så nu vil vi afhøre nogle personer i håbet om at komme tættere på at finde dem, der står bag. Men på nuværende tidspunkt, har vi ikke anholdt nogen.«

Lennart Rosenberg Glerup fortæller, at det ikke tyder på, at der er blevet stjålet noget fra Reden under indbruddet:

»Vi efterforsker sagen som groft hærværk, eftersom det er tydeligt, at gerningsmændene bevidst har hærget stedet.«

Også her i gangen var der tydelige spor efter hærværket. Foto: Reden i Aarhus Vis mere Også her i gangen var der tydelige spor efter hærværket. Foto: Reden i Aarhus

Centeret, som er et være- og rådgivningssted for kvinder, havde holdt lukket nytårsaften, så det voldsomme hærværk er sket mellem klokken 13 nytårsaftensdag og klokken 15 den efterfølgende dag.

Personalegruppen har efterfølgende haft et krisemøde, hvor de har aftalt, at de vil forsøge at åbne husets kreative værksted i dagstimerne i næste uge. Værkstedet er nemlig et af de få lokaler som var afløst under indbruddet, og derfor er det sluppet for gerningsmændenes ødelæggelse.

På trods af de materielle skader og den rystende oplevelse, er Anders Sørensen fortrøstningsfuld i dag.

»Stemningen er igen god hos Reden i Aarhus. Alle er klar til at komme i gang igen, så nu er de i gang med at affugte, og så venter vi på de sidste undersøgelser og godkendelser.«