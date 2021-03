Jorden i Pompeji er en flad, brun skattekiste, som arkæologerne med jævne mellemrum hiver bemærkelsesværdige fortidsfund frem fra.

Indimellem står skattene næsten, som den dag de blev begravet af vulkanen Vesuvs aske i år 79.

En firehjulet paradevogn er dukket frem fra en begravet stald ved den store villa Civita Giuliana nord for Pompeii. Det skriver Parken Pompeji i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en videopræsentation af fundet.

Arkæologer har udgravet en smuk paradevogn ved en villa lidt nord for Pompeji. Foto: Archaelogical Park of Pompeii

Tidligere er der fundet tre forstenede heste i villaen. Den ene stadig med sit sadelgrej på.

Man kan se vognens jern-delene, de smukke bronze- og tin-dekorationer, forstenet træ og aftryk fra organiske materialer som blomsterdekorationer og reb.

Det er den mest intakte vogn, der nogensinde er fundet fra Italiens fortid, skriver Parken Pompeji ifølge Videnskab.dk.

Pompejis arkæologer har forsigtigt udgravet den skrøbelige vogn.

Hver gang, et hulrum opstod, blev det fyldt med gips. På den måde blev aftrykkene fra de organiske materialer – blandt andet vognens blomster – bevaret.

»Der er tale om en ceremoniel stridsvogn, formodentlig en 'Pilentum', der refereres til i flere kilder, som ikke blev brugt til hverdagstransport eller i landbruget, men som led i store, festlige begivenheder, parader og processioner,« udtaler direktør for parken, Massimo Osanna, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Der er endnu ikke udgivet en forskningsartikel om den festlige stridsvogn, men man skal ikke ligefrem have et trænet arkæologi-øje for at skimte, hvad der foregår her. Foto: Archaeological Park of Pompeii

Han mener, der kan være tale om en ‘kærlighedsvogn’:

»Scenerne på medaljonerne, der pryder vognens bagside, forestiller Eros (satyrer og nymfer), mens man på flere dekorative søm ser cupidoer (i romersk mytologi en erotisk kærlighedsgud, red.). De gamle kilder beskriver, hvordan Piletum bruges af præstinder og herskabskvinder, og man kan ikke udelukke, at der her kan være tale om en vogn, der blev brugt under ægteskabsritualer, for eksempel til at lede bruden til sit nye hjem.«

