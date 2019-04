11 millioner dødsfald på verdensplan om året.

Det koster det, fordi vi springer grøntsager, nødder, frugt, korn og frø over og kaster os over for meget sukker, salt og forarbejdet kød.

Eller med andre ord: Spiser for usundt.

Det skriver BBC ifølge Videnskab.dk.

Konklusionen kommer fra et nyt studie, der er publiceret i det videnskabelige tidsskrift the Lancet.

Forskerne bag studiet fortæller ifølge BBC, at dødsfaldene ikke skyldes overvægt, men i højere grad lavkvalitetskost, der kan resultere i kræft og hjertesygdomme.

Det er Global Burden of Disease Study (GBD), en global forskningsenhed med speciale i at udregne dødsårsager, der står bag undersøgelsen.

Det konkluderer således, at:

For meget salt i kosten er skyld i tre millioner dødsfald.

For lidt fuldkorn i kosten er skyld i tre millioner dødsfald

For lidt frugt i kosten er skyld i to millioner dødsfald.

Desuden er for få nødder og grøntsager samt for lidt korn og omega-3 fra fisk og fibre i kosten også skyld i mange dødsfald.

De dramatiske konklusioner bygger på analyser fra 195 lande, hvor forskerne har skabt sig et billede af folks kost ved at set på survey-undersøgelser samt data fra salg af fødevarer og forbrug pr. husstand.

Forskerne har herefter regnet på, i hvilken grad dårlig kost påvirker dødsårsager som hjertesygdomme, diabetes og visse former for kræft.

De har ligeledes regnet på, hvor mange dødsfald som på verdensplan skyldes rygning og stoffer.

»Studiet viser, at dårlig kost er den største risikofaktor for dødsfald i de fleste lande i verden,« fastslår en af forskerne bag studiet, Ashkan Afshin, der er lektor ved Institute for Health Metrics and Evaluation på University of Washington, ifølge NPR, der også har skrevet om studiet.

Den fedtrige middelhavskost, samt kosten i Spanien, Frankrig og Japan, hvor der er masser af fisk, sunde olier, samt frugt og grønt på menuen, var skyld i færrest dødsfald.

