Et noget usædvanligt fund i tandsættet fra en tysk kvinde, der levede for 900 år siden, giver arkæologer ny indsigt i middelalderen.

Nogle små, blå partikler på tændernes inderside har vist sig at stamme fra en sjælden og yderst kostbar farve.

Farvepigmentet kunne kun udvindes fra et bjerg i Afghanistan, og ikke engang kunstneren Michelango havde råd til det.

Det skriver BBC News ifølge Videnskab.dk

Forskerne bag det nye studie gætter derfor på, at tænderne tilhørte en tysk nonne, som også var kunstner.

Den blå farve på tænderne kan, som forskerne skriver, forklares ved den spøjse vane, kunstnere har, når de slikker på malerpenslens spids.

På den måde kan den blå farve have ophobet sig og siden være blevet indlejret i tænderne sammen med madrester, som arkæologerne også fandt på kvindens tandsæt.

»Vi fandt stivelse og pollen, men det, vi også så, var den klare, lyseblå farve – og ikke kun en eller to små rester af mineral, men hundredvis af dem. Vi havde aldrig set noget lignende før,« siger arkæolog Christina Warriner fra Max Planck Institute for the Science of Human History i Jena, Tyskland, til BBC News.

Fundet giver forskerne anledning til at formode, at kvinder var mere involverede i at udarbejde ​​hellige tekster end tidligere antaget.

»Det var skrevet ud af historien, men nu har vi opdaget endnu en lokalitet, hvor kvinder var involveret i kunstnerisk produktion, som vi ikke havde nogen idé om,« siger Christina Warriner til BBC News.

