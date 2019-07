Kakerlakker, de hurtigtløbende små kryb, der lever i huse, kan blive svære at få bugt med i fremtiden.

Det viser et nyt videnskabeligt studie ifølge Videnskab.dk.

Den mest udbredte art af indendørs-kakerlakker har nemlig udviklet krydsresistens over for flere forskellige typer af pesticider.

»Kakerlakkers udvikling af resistens over for adskillige insekticider på samme tid vil gøre det så godt som umuligt at styre skadedyrene med kemikalier alene,« siger studiets førsteforfatter Michael Scharf, professor ved Department of Entomology på Purdue University, i en pressemeddelelse fra universitetet ifølge Videnskab.dk.

I seks måneder forsøgte forskerne at udrydde en af de mest udbredte kakerlak-arter i husholdninger i USA, Australien og Europa.

Forskerne udsatte kakerlakkerne for tre forskellige kombinationer af insektsprays, som bruges af skadedyrsbekæmpere.

Kun såkaldt abamecitin-gele kunne nedbringe kakerlakbestande, men kun hos de kakerlakker, der ikke havde udviklet immunitet.

I et andet område, hvor 10 procent af kakerlakkerne havde udviklet immunitet mod kemikaliet, voksede antallet af kakerlakker bare.

Antallet af kakerlakker forblev enten det samme eller ‘blomstrede’ ved brug af de andre midler, fortæller forskerne.

Efterfølgende laboratorietests afslørede kakerlakkernes evne til at udvikle resistens over for forskellige pesticider samtidig.

Tidligere har man troet, at de kun kunne udvikle immunitet over for en enkelt klasse af pesticider.

Andre artikler på Videnskab.dk