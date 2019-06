Det er læseferie. Temperaturen nærmer sig 27 grader. For mange unge i hovedstaden er det lig med en tur i bølgen blå i Københavns Havn.

En bil fra Københavns beredskab kører langs kajen på Islands Brygge allerede fra formiddagen. Samtidig stimler primært unge sammen på for at solbade, læse til eksamen og få sig en dukkert.

Islands Brygge er bare ét af flere populære badesteder langs havnen i København, og netop her kom en 17-årig mand mandag aften ud for en drukneulykke.

Selvom hundredvis af københavnere benytter sig af badning langs kajen, er det dog ikke lovligt. Det er der bare mange af de unge, der ikke ved.

Badning i Københavns Havn I 2018 havde havnebadene 300.000 besøgende.

Man må bade i Københavns tre havnebade ved Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen.

Derudover må man bade i seks badezoner, som er markeret med bøjer og flyderør. Det er på Islands Brygge ud for Halfdansgade og i Havnevigen, på Refshaleøen ud for café Halvandet, Søndre Refshalebassin, i Nordhavn ved Sandkaj og ved Kalvebod Bølge, som først i 2019 er blevet ny badezone.

I havnereglementet fremgår det, at det er ulovligt at bade uden for Københavns Kommunes badeanlæg og særligt afgrænsede badezoner, ligesom det er forbudt at springe i vandet fra samtlige broer over havnens løb, kanaler og bassiner.

Laura Holm Olsen, der læser jura, og Cecilie Skovgaard Larsen, der læser psykologi, fortæller, at de stort set dagligt bader ved Islands Brygge, og at de ikke ved, at det er ulovligt.

»Der skulle være nogle skilte. Der er jo politi her, men så skal de jo også fortælle, at man skal gå op af vandet, og at det er farligt,« siger Laura Holm Olsen.

»Måske skulle der deles nogle bøder ud, så man ikke gjorde det,« tilføjer Cecilie Skovgaard Larsen.

Rubin, der er arbejder på en restaurant i København, undrer sig også over, at det er ulovligt.

»Når der er så mange, der bader, så gør man det også selv. Hvis ikke andre gjorde det, gjorde jeg det måske heller ikke,« forklarer han.

Ud af de 10-15 unge, B.T.s reporter taler med torsdag formiddag ved Islands Brygge, er der kun én, som ved, at det er ulovligt at bade uden for havnebadet og badezonen.

Martin Møller, der er indehaver af Bryggens Kajakpolo, og dagligt har sin gang på kajen, frygter for, at der vil ske flere ulykker, fordi folk ikke passer bedre på.

»Jeg ser dagligt folk svømme, hvor der er skibstrafik, og der er rimelig meget trafik her i havnen. Der er også mange, der bliver fristet til at svømme meget langt ud, for jeg ser cirka 50, der dagligt krydser kanalen,« uddyber han.