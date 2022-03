»Jeg synes, det er virkelig syret.«

Ordene kommer fra 16-årige Marie, som kigger på sine veninder.

»Jeg synes også, det er skræmmende at tænke på, at vi aldrig før har oplevet sådan noget her,« siger 16-årige Frederikke.

Hun når ikke at sige mere, inden Ida på samme alder tager ordet.

Efterskoleeleverne Ida, Frederikke, Marie og Anne diskuterer, hvad de har set og hørt om krigen mellem Ukraine og Rusland. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Efterskoleeleverne Ida, Frederikke, Marie og Anne diskuterer, hvad de har set og hørt om krigen mellem Ukraine og Rusland. Foto: Thomas Nørmark Krog

»Det er noget, der kommer med i historiebøgerne. Det er sådan noget, man har læst om, at ens bedsteforældre oplevede, fordi de var bange for Den Kolde Krig,« siger hun.

Lige nu fylder krigen mellem Rusland og Ukraine rigtig meget.

Og det samme gør børn og unges frygt for, hvad krigen kan ende med. Især efter Ruslands præsident, Vladimir Putin, i søndags sagde, at han sætter »afskrækkelsesstyrker«, der blandt andet omfatter landets atomvåben, i højt beredskab.

B.T. har besøgt eleverne på Brøderup Efterskole, der ligger ved Tappernøje i den sydlige del af Sjælland.

16-årige Sebastian er en af eleverne på Brøderup Efterskole, B.T. har talt med. Foto: Thomas Nørmark Krog. Vis mere 16-årige Sebastian er en af eleverne på Brøderup Efterskole, B.T. har talt med. Foto: Thomas Nørmark Krog.

Blandt eleverne på efterskolen tales der rigtig meget om krigens konsekvenser.

Ifølge efterskolens forstander, Kasper Luffe, er elevernes bekymring og frygt kun blevet større, fordi der er så mange skræmmende videoer og informationer på de sociale medier.

»Hele ugen har vi talt om Ukraine og Rusland. Det er for, at eleverne kan spørge ind til de ting ved krigen, der har skabt bekymring, og vi så kan give dem den rigtige information,« siger forstanderen.

Samme opfattelse har eleverne på efterskolen.

Sådan rådgiver du dit barn om krigen Børns Vilkår har disse råd til forældre med børn, der har hørt eller set noget om krigen i Ukraine: Det er en rigtig god idé at spørge, hvad barnet har set og hørt, og hvilke tanker det har sat i gang. På den måde får man oplyst, hvad barnet er optaget af, og hvad der fylder i barnets tanker.

Det er vigtigt at lade barnet stille spørgsmål. Det er ikke svaret på hvert spørgsmål, der er det vigtigste. Barnet har brug for at vide, at de kan komme til en voksen, som lytter til dem.

Det er vigtigt at se på, hvad barnet ser på sociale medier.

Mange børn ser videoer på TikTok og YouTube, der gør dem bange. Så hjælp barnet med at holde pauser og fortæl dem om, hvad de ser. Kilde: Ida Hilario Jønsson, som er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår

»Krigen er helt klart det emne, vi taler mest om lige nu. Det fylder rigtig meget hos os alle sammen,« siger Sebastian på 16 år og tilføjer:

»Da Putin så nævner atomvåben, kom det som et chok for alle.«

I går kom det i B.T. frem, at BørneTelefonen har mærket en kraftig stigning i opkald om situationen i Ukraine.

Nogle af spørgsmålene fra bekymrede børn har lydt sådan:

Eleverne Halfdan, Sebastian og Emil taler om krigen. Foto: Thomas Nørmark Krog. Vis mere Eleverne Halfdan, Sebastian og Emil taler om krigen. Foto: Thomas Nørmark Krog.

'Kommer der en tredje verdenskrig?', 'Vil Putin smide en atombombe?' og 'Kommer der støv fra atombomben ind over Danmark?'.

Det fik børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrandtz-Theil til at advare børn og unge om ikke at tro for meget på, hvad de ser og læser om krigen på sociale medier.

Halfdan på 17 år opfordrer også til at passe bedre på, hvad man læser om krigen på de sociale medier. Især advarer han imod TikTok.

»Her på skolen bruger vi rigtig meget TikTok, og meget af det på TikTok handler om Ukraine. Det giver os noget information, men det er også meget forvirrende, og der kommer mange forkerte ting op,« siger han.