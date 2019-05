Det endte i sammenstød og trusler mellem både spillere og forældre, da to midt- og vestjyske ungdomshold tørnede sammen efter en fodboldkamp.

Fredag aften kørte de unge teenagedrenge fra Kvaglund IF til Nørre Snede for at møde det lokale hold på græsset.

Det endte dog hurtigt i konfrontationer. Udeholdet, som har mange spillere af anden etnicitet, blev mødt med stødende og racistiske tilråb, mens hjemmeholdet fik sendt homofobiske modsvar deres vej.

Spændingerne kulminerede for alvor først efter kampen, da Nørre Snede GF spillede en sang om Rasmus Paludan på deres musikanlæg.

»Mens jeg pakker vores ting sammen hører jeg, at det andet hold sætter noget meget upassende musik på - en sang om Rasmus Paludan. Det er ligegyldigt, om sangen er ironisk eller ej, da den rammer vores ikke-etniske drenge hårdt,« siger formand i Kvaglund IF, Poul Tholund Nielsen, der var vikarierende træner på dagen.

Forældre opfører sig vild til børnefodbold DBU har foretaget en rundspørge blandt 875 personer over hele landet, som har været til stede ved børns fodboldkampe. I alt svarer 39 procent, at de har oplevet, at der bliver råbt nedsættende og fornærmende ting til dommerne af både spillere og forældre. »Han stod med ansigtet lige op i hovedet på mig og sagde han ville finde min familie og den slags. Det var meget ubehageligt.« Adam Ganer, fodbolddommer Læs mere HER

»Det er ikke første gang, at vores spillere får at vide, at de skal rejse hjem til dér, hvor de kommer fra, eller bliver kaldt for 'sorte svin'. Men det er musikken, som vores hold reagerede hårdest på.«

Sangen blev sat på, da spillerne bevægede sig tilbage mod omklædningsrummet. Flere forældre og spillere fra Kvaglund IF skulle have anmodet deres modstandere om at slukke musikken, som de opfattede som stødende.

Men det blev den ikke, siger Poul Tholund Nielsen.

Han ærger sig derfor over, at forældrene og træneren fra Nørre Snede ikke greb ind hurtigere.

DBU er sat ind i sagen Formand i Kvaglund IF og formand i Nørre Snede GF har inddraget Dansk Boldspil-Union (DBU) i sagen, og som nu skal afgøre, hvorvidt der skal gøres mere ved hændelserne.

Spørger man Finn Brostrup, der er formand i Nørre Snede GF, var det forældrene, som optrappede konflikten.

»En forældre fra Kvaglund IF tager fat i en spiller og beder ham om at slukke for musikken, men da han svarer, at han ikke har tændt for det, bliver han truet med tæsk af manden,« fortæller Finn Brostrup, der ikke selv var til stede under kampen.

Samme historier fortæller en forældre fra Nørre Snede, som var vidne til konfrontationen.

Manden fra det modsatte hold udviste angiveligt truende adfærd og sagde 'du skal bare have et par på hovedet' til den spiller, som han havde taget fat i.

Træneren for Nørre Snede havde ryddet op efter kampen og slukkede for musikken, da han kort efter ankom til klubhuset. Det er ifølge klubbens formand derfor en misforståelse, hvis folk tror, at deres hold og træner ikke greb ind.

»Da træneren kom tilbage fra banen, gjorde han alt, som han kunne, for at nedtone konflikten,« siger Finn Brostrup.

Han undskylder på vegne af klubben for sangen, som er blevet opfattet som stødende af Kvaglund IF, men han ærgrer sig også over, hvordan sagen efterfølgende er eskaleret på de sociale medier, da det skrævvrider historien.

»Vi har et kodeks for, hvordan spillere og forældre skal opføre sig, og det er ikke et generelt problem, som vi har. Jeg har talt med spillerne, som godt er klar over, at de ikke skulle have provokeret og optrappet situationen efter kampen. De er lige så kede af det, som spillerne fra Kvaglund IF sikkert også er,« siger Finn Brostrup.

Han understreger desuden, at det på ingen måde har været racistisk ment, da spillerne satte sangen på.

Musikvalget skyldtes ifølge hans forståelse, at man i sangen flere gange hører Rasmus Paludan sige 'sejr', hvilket giver mening efter en hård fodboldkamp, men som samtidig også er det slogan, partilederen for Stram Kurs bruger.