Flere af os har konstateret, at naboen har dårlig musiksmag den seneste tid.

Måske endda så dårlig, at vi har klaget over, at skulle lytte med på bassen til langt ud på natten.

Søndag formiddag blev en 56-årig mand fra Randers så irriteret over sin overbos musik, at han ikke kunne nøjes med at klage på normal vis, ifølge politiets døgnrapport.

Om den unge overbo havde en lille søndagsfest i gang, melder politiet ikke noget om.

I hvert fald blev den 56-årig underbo så træt af hans høje musik, at han bankede på hos overboen for at klage.

Noget utraditionelt med et bat under armen.

Kort tid efter havde den 23-årige underbo en flænge i baghovedet og Østjyllands Politi i røret.

Da patruljen kom frem, forklarede den 23-årige, at hans underbo havde slået ham i hovedet med et baseballbat, fordi han var sur over, at han spillede for høj musik.

Overfor politiet erkendte den 56-årige, at han havde ramt overboen med sit bat.

Han understregede også over for politiet, at han var frustreret over, at overboen spillede for høj musik.

Ifølge den 56-årige var det et uheld, at han ramte overboen med battet.

Politiet anholdte den 56-årige underbo og sigtede ham for grov vold og overtrædelse af våbenloven. Baseballbattet blev også beslaglagt.