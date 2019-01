Drømmer du om en bolig med albuerum og god plads, men samtidig vil du helst ikke vil betale mange millioner kroner? Så er der nogle områder i Danmark, hvor det bedre kan betale sig at begynde at lede.

Det viser dugfriske tal fra Boliga.*

Faktisk er der flere steder i landet, hvor du kan købe et hus til helt ned under 5.000 kroner per kvadratmeter. Til sammenligning, skal du i gennemsnittet slippe næsten 70.000 i København K.

Det billigste sted at købe hus i øjeblikket er på Sydhavsøerne, hvor man i en by som Horslunde på det nordlige Lolland kan købe huse til en kvadratmeterpris på 4.263 kroner.

Du kan også tage vider over til Falster og Danmarks sydligste by Gedser, hvor de udbudte huse i gennemsnit koster 4.516 kroner pr. kvadratmeter.

Langt fra København?

Netop de lave kvadratmeterpriser er blandt andet en konsekvens af, at området i mange år har lidt under den forestilling, at det er meget langt væk fra alting. Ligesom der også generelt har været en tilstrømning mod landets største byer.

- Folk skal huske, at der er ikke længere til København hernede fra, end der er fra København og herned. Det begynder så småt at gå op for flere og flere, siger ejendomsmægler John Ole Hansen fra mæglerfirmaet af samme navn.

- Vi har folk, der kommer ned fra København og køber et flexhus, som de bruger i fritiden, og når de vil nyde deres otium i fred og ro. Der er også unge børnefamilier, der flytter herned, fordi de ikke vil have børnene til at gå i børnehave og skole i storybyen, siger han til Boliga.

Sydhavsøerne er ikke det eneste sted i landet, hvor man kan købe villaer og rækkehuse til en lav pris. I Sønderjylland - særligt i Tønder og Ringkøbing-Skjern Kommune - ligger udbudskvadratmeterprisen også under 5.000 kroner flere steder.

I Nordjylland er der også flere kvadratmeter at komme efter for den beskedne pengepung: for eksempel i Østervrå mellem Aalborg og Frederikshavn, hvor du kan købe hus for 5.335 kroner per kvadratmeter.

*Boliga har opgjort de gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser for villaer og rækkehuse i hvert postdistrikt d. 4. januar 2019.