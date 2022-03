Hvis du er under 18 år, frarådes du at drikke alkohol.

Sådan lyder det i nye anbefalinger til danskernes alkoholindtag, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

»Vi ved, at unge, der drikker store mængder alkohol på én gang, er i øget risiko for ulykker, vold og uønsket sex. Derfor har vi skærpet vores anbefalinger i forhold til børn og unge under 18 år, så vi nu fraråder, at de drikker alkohol,« siger enhedschef Niels Sandø i en pressemeddelse.

Men hvad mener de unge egentligt om at begrænse muligheden for at drikke alkohol?

