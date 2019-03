Nogle gange er det simpelthen for dyrt at lade være - og sådan kan det meget vel være, at køberne til det billigste hus, der p.t. var udbudt til salg i Danmark, har haft det.

I hvert fald skulle der ikke mere end syv dage til, at få det knap 70 kvadratmeter store hus i Lyngs, Thyholm, solgt.

Huset var udbudt til salg for 75.000 kroner - hvilket gjorde det til det billigste hus, man kunne investere i, da det ramte markedet.

Og netop 75.000 kroner er også, hvad den nye ejer har givet for adressen. Det viser tinglysningen af ejendomshandlen ifølge Boliga.

Dermed har køberne altså betalt en kvadratmeterpris på beskedne 1.086 kroner for deres nye hjem.

Og selvom Struer, som Thyholm ligger i, er blandt de billigste kommuner i landet, er kvadratmeterprisen stadig en del under gennemsnittet for området.

Sidste år blev husene i kommunen nemlig i gennemsnit solgt for lige knap 7.200 kroner pr. kvadratmeter.

»Der er et hus med tag, vægge, vinduer, mure og et nyere kondenserende oliefyr, men det er samtidig et sted, der er nusset og kræver lidt.«

Sådan beskrev ejendomsmægleren Torben Lyngs fra Nybolig Thy & Thyholm, der har stået for handlen, huset overfor Boliga, da det ramte markedet.

Der var således tale om et håndværkertilbud, der tidligere har huset områdets lokale fotograf, og derfor medfølger der også et udhus på 40 kvadratmeter, som tidligere har været brugt som atelier.

Flere billige huse

Ifølge Boligas arkiv har der været cirka 20 villaer udbudt til salg i løbet af det seneste år, som har haft en pris på under 100.000 kroner stående på salgsopstillingen.

Men for øjeblikket er der dog kun ét enkelt hus på markedet, der er til salg for et femcifret tal.

For 95.000 kroner kan du således blive ejer af det hus, der lige nu er landets billigst udbudte. Ejendommen er en 143 kvadratmeter stor villa i Gedser - tæt på Østersøen og med marker rundt om.

Huset sælges som et håndværkertilbud.

Se Danmarks billigste hus netop nu her