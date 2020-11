Minkavler Lars Sørensen er rystet i sin grundvold, efter det søndag kom frem, at regeringen slet ikke har lov til at kræve hans mink aflivet.

Onsdag tonede statsminister Mette Frederiksen (S) ellers frem på skærmen og fortalte, at alle mink i Danmark skal slås ihjel hurtigst muligt på grund af en muteret coronavirus i mink.

Dagen efter gik Lars Sørensen i gang med at aflive sine 70.000 mink.

»Det var en frygtelig besked at få. Mit livsværk ramlede jo sammen. Men vi måtte jo bare gå i gang med at aflive,« siger Lars Sørensen, der har en stor minkfarm ved Bramming tæt ved Esbjerg.

På grund af manglende politisk opbakning måtte statsminister Mette Frederiksen mandag trække hasteforslaget, der skulle lovliggøre at aflive samtlige mink i Danmark. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere På grund af manglende politisk opbakning måtte statsminister Mette Frederiksen mandag trække hasteforslaget, der skulle lovliggøre at aflive samtlige mink i Danmark. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Derfor kom det mildest talt som en stor overraskelse for Lars, da blandt andre B.T. skrev, at det slet ikke er lovligt at tvangsaflive raske mink uden for smittezonerne.

Og da Lars' mink ikke er smittede med corona, og ingen af nabofarmene har haft corona, så er det lige nu ulovligt at kræve hans mink aflivet.

»Jeg synes, det er vanvittigt, at vi får besked på at aflive vores mink på et ulovligt grundlag. Jeg er virkelig rystet og vred. Hvad har regeringen egentlig gang i?« siger han.

Alligevel føler Lars Sørensen sig presset til at fortsætte aflivningen. For selv om regeringens tvangsaflivning ikke er lovlig, fortsætter myndighederne med at presse minkavlerne.

Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag 6. november 2020. Henrik Nordgaard Hansen og Ann-Mona Kulsø Larsen afliver deres mink, som består af 3.000 moderdyr og deres tilhørende unger på deres gård nær Næstved fredag 6. november 2020. Parret må gerne sælge skindene, da minkene på deres gård ikke er ramt af corona, og der ikke har været corona-tilfælde i mink på Sjælland og Fyn. Henrik startede minkfarmen i 1988 med 25 parrede tæver. For Henrik og Ann-Mona bliver det meget svært at få nye mink, da de mister alle deres avlsdyr og dermed skal starte forfra. For at Henrik og Ann-Mona kan følge med i pelsning af deres mink, har de lejet tre store frysecontainere, som de kan køre mink ind i. Det er ekstraordinært og skyldtes denne specielle situation, hvor minkene skal aflives på 10 dage grundet den landsdækkende aflivning af mink. På to generationer blev et bierhverv med omstridt dyrevelfærd til et af landbrugets guldæg. Nu er det slut med minkavl i Danmark, vurderer Danmarks Mr. Mink. Det skriver Ritzau lørdag 7. november 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag 6. november 2020. Henrik Nordgaard Hansen og Ann-Mona Kulsø Larsen afliver deres mink, som består af 3.000 moderdyr og deres tilhørende unger på deres gård nær Næstved fredag 6. november 2020. Parret må gerne sælge skindene, da minkene på deres gård ikke er ramt af corona, og der ikke har været corona-tilfælde i mink på Sjælland og Fyn. Henrik startede minkfarmen i 1988 med 25 parrede tæver. For Henrik og Ann-Mona bliver det meget svært at få nye mink, da de mister alle deres avlsdyr og dermed skal starte forfra. For at Henrik og Ann-Mona kan følge med i pelsning af deres mink, har de lejet tre store frysecontainere, som de kan køre mink ind i. Det er ekstraordinært og skyldtes denne specielle situation, hvor minkene skal aflives på 10 dage grundet den landsdækkende aflivning af mink. På to generationer blev et bierhverv med omstridt dyrevelfærd til et af landbrugets guldæg. Nu er det slut med minkavl i Danmark, vurderer Danmarks Mr. Mink. Det skriver Ritzau lørdag 7. november 2020. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Søndag ringede politiet for at høre, om vi var i gang med aflivningen, og mandag ringede de fra Forsvaret for at høre, om vi havde optalt vores mink,« siger Lars Sørensen.

»Jeg har da overvejet, om vi skulle stoppe aflivningen. Men det er også voldsomt at trodse myndighederne,« siger han

I fredags fik Lars ligesom over 1.100 andre minkavlere en mail fra Fødevarestyrelsen. En mail, som B.T. er i besiddelse af.

Her fremgår det meget tydeligt, at minkavlerne bliver pålagt at starte aflivningen med det samme. For minkavlerne i Nordjylland er deadlinen mandag klokken 23.59, mens minkavlerne i resten af landet får indtil næste mandag 16. november.

»Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt,« understreger Fødevarestyrelsen i mailen og lokker minkavlere med 20 kroner pr. skind for at aflive deres mink hurtigt.

Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag 6. november 2020. Henrik Nordgaard Hansen og Ann-Mona Kulsø Larsen afliver deres mink, som består af 3.000 moderdyr og deres tilhørende unger på deres gård nær Næstved fredag 6. november 2020. Parret må gerne sælge skindene, da minkene på deres gård ikke er ramt af corona, og der ikke har været corona-tilfælde i mink på Sjælland og Fyn. Henrik startede minkfarmen i 1988 med 25 parrede tæver. For Henrik og Ann-Mona bliver det meget svært at få nye mink, da de mister alle deres avlsdyr og dermed skal starte forfra. For at Henrik og Ann-Mona kan følge med i pelsning af deres mink, har de lejet tre store frysecontainere, som de kan køre mink ind i. Det er ekstraordinært og skyldes denne specielle situation, hvor minkene skal aflives på 10 dage grundet den landsdækkende aflivning af mink. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mink aflives på minkfarm ved Næstved, fredag 6. november 2020. Henrik Nordgaard Hansen og Ann-Mona Kulsø Larsen afliver deres mink, som består af 3.000 moderdyr og deres tilhørende unger på deres gård nær Næstved fredag 6. november 2020. Parret må gerne sælge skindene, da minkene på deres gård ikke er ramt af corona, og der ikke har været corona-tilfælde i mink på Sjælland og Fyn. Henrik startede minkfarmen i 1988 med 25 parrede tæver. For Henrik og Ann-Mona bliver det meget svært at få nye mink, da de mister alle deres avlsdyr og dermed skal starte forfra. For at Henrik og Ann-Mona kan følge med i pelsning af deres mink, har de lejet tre store frysecontainere, som de kan køre mink ind i. Det er ekstraordinært og skyldes denne specielle situation, hvor minkene skal aflives på 10 dage grundet den landsdækkende aflivning af mink. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hos Lars Sørensen i Bramming afliver de 7.000 mink om dagen. Med det tempo vil de netop være færdige med aflivningen på mandag og kan indkassere bonussen på 20 kroner pr. skind.

»Hvis jeg stopper med at aflive nu, når vi det ikke til på mandag. Så jeg føler mig presset til at fortsætte, selv om myndighederne ikke har loven på sin side lige nu,« siger han.

Mandag eftermiddag tog sagen endnu en uventet drejning. Her trak regeringen nemlig sit lovforslag, der skulle gøre det lovligt at aflive samtlige mink. Det skete, efter at der ikke var politisk opbakning til at haste det igennem Folketinget.

Søren Søndergaard er ny formand for Landbrug & Fødevarer. Foto: Torben Worsøe Vis mere Søren Søndergaard er ny formand for Landbrug & Fødevarer. Foto: Torben Worsøe

Det sætter nu Lars Sørensen og en masse andre minkavlere i et kæmpe dilemma. Skal de stoppe aflivningen, eller skal de fortsætte, selv om loven ikke er på plads?

Hos Landbrug & Fødevarer er formand Søren Søndergaard oppe i det røde felt over regeringens 'sløseri'.

»Det er vildt at opleve en regering, som sender en ulovlig ordre til minkavlerne, der er i deres livs krise. Det er fuldstændig urimeligt at sætte mennesker under et så hårdt psykisk pres,« siger han.

Han ser dog ingen anden udvej, end at minkavlerne må fortsætte aflivningen.

»Regeringen virker ualmindelig fast i kødet i denne sag, og samtidig ligger der en indstilling fra sundhedsmyndighederne. Så vi kan ikke opfordre til at stoppe aflivningen, som det ser ud nu,« siger han.