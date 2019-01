Frygten for - og ikke mindst mistanken om - at blive forgiftet med ukendte stoffer i nattelivet er steget.

Tal fra den nationale rådgivningslinje Giftlinjen viser, at der siden 2010 er sket en firedobling i antallet af henvendelser vedrørende mistanke om ulovlige stoffer i drinks.

»Vi kan se, at der er en stigning i antallet af henvendelser fra folk, der har mistanke om, at de er blevet forgiftet i nattelivet,« siger Dorte Fris Palmqvist, der er overlæge på Giftlinjen på Bispebjerg Hospital.

Hun understreger, at det ikke nødvendigvis betyder, at der er flere, der bliver forgiftet, da tallene udelukkende er baseret på mistanke - og altså ikke tests.

Flere mistænker forgiftning Det landsdækkende rådgivningcenter Giftlinjen ved Bispebjerg Hospital i København får flere henvendelser fra folk, der mistænker, at de er blevet forgiftet i byen. På otte år er antallet af henvendelser firedoblet. 2018: 190 2017: 199 2016: 126 2015: 95 2014: 105 2013: 74 2012: 84 2011: 87 2010: 45 Kilde: Giftlinjen

»Men det er jo nærliggende at tænke, at jo flere, der bliver forgiftet, jo flere vil også ringe til os.«

Hukommelsen er slettet

Dorte Fris Palmqvist fortæller, at det typisk er mor, far, veninderne, den behandlende læge eller ‘offeret’ selv, der ringer ind til Giftlinjen.

De ringer ind, fordi der typisk er et interval på 6-12 timer, de ikke kan gøre rede for. Hukommelsen er simpelthen slettet.

»De fortæller, at der er timer i løbet af aftenen, de ikke kan huske. Eller at de ikke kan huske, at de har opført sig mærkeligt. Nogen fortæller, at de er blevet fundet liggende et eller andet sted,« siger Dorte Fris Palmqvist.

Det kan ifølge Giftlinjen ikke udelukkes, at nogle blackouts må tilskrives for meget alkohol. Fælles for alle henvendelser i denne kategori er dog, at alle ofre føler, at de er blevet givet noget sløvende.

Ifølge Dorte Fris Palmqvist er det enten stoffer som GHB - også kaldet fantasy - ketamin eller beroligende medicin som benzodiazepiner.

»Derudover er der også nogen, der mistænker, at de har fået MDMA,« siger overlægen.

Der er flere kvinder end mænd, der henvender sig, men alle er lige rystede over deres oplevelser.

Fantasy - også kaldet GHB - er et stærkt bedøvelsesmiddel, som typisk kommer i en klar, farve- og lugtløs væske. GHB kan være ekstremt farligt at indtage, fordi afstanden mellem en normal rusdosis og dødelig dosis er meget lille.

»De synes, det er enormt ubehageligt, at nogen har gjort det imod dem. Og det er jo i sig selv en forbrydelse at putte noget i nogens drink mod deres vilje. Også selvom der ikke ligger en anden krænkelse bag.«

B.T. har anmodet Rigspolitiet om tal, der viser omfanget af anmeldelser som følge af forgiftninger i nattelivet, men en sådan opgørelse findes ikke.