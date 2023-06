Hvis du står og skal via rute 265 her til morgen, skal du formentlig væbne dig me den smule tålmodighed.

Vejen mellem Præstø og Næstved er nemlig ramt af kø.

I begge retninger.

Det skyldes et uheld lige før Bårse Runddel, oplyser DR P4 Trafik.

»Der er kø i begge retninger,« skriver man på Twitter.

»Politi og redning er tilkaldt,« oplyser DR P4 Trafik desuden.