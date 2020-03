Et kig i de danske gader afslører det hele. Meget er forandret lige nu, hvor den frygtede coronavirus hærger.

Familier er blevet skilt ad for en periode, vennebesøg må vente, og alle er blevet rådet til at arbejde hjemme så vidt muligt.

Mange bliver hjemme, mange er i karantæne, og mange er blevet testet positive for den virus, som verden lige nu forsøger at bekæmpe.

B.T har besøgt en række danskere, der lige nu lever - eller har levet - to uger bag ruder og lukkede døre.

Rasmus Meldgaard Hansen, 38 år, psykolog

Rasmus Meldgaard Hansen er i karantæne på Amager. Foto: Nikolai Linares Vis mere Rasmus Meldgaard Hansen er i karantæne på Amager. Foto: Nikolai Linares

»Jeg fik influenzasymptomer for seks dage siden, da jeg var på arbejde. Jeg skyndte mig hjem og har siden været i karantæne. Jeg tror, det er coronavirus, men ved det ikke. Jeg aner ikke, hvor jeg skulle have fået det fra. Det værste ved at være i karantæne er ikke at være sammen med min kone og søn.«

Mette Povlsen, 26 år, restaurantchef

26-årige Mette Povlsen er i karantæne i Ørestad. Foto: Nikolai Linares Vis mere 26-årige Mette Povlsen er i karantæne i Ørestad. Foto: Nikolai Linares

»Jeg fik symptomer på influenza natten til mandag og talte med både min chef og læge. Vi blev alle enige om, at jeg skulle blive hjemme. Jeg ved ikke, om det er coronavirus, eller hvor jeg skulle have fået det fra.«

Peter Michelsen, 35 år, ingeniør

Peter Michelsen er i karantæne i Gentofte. Han er testet positiv for coronavirus. Foto: Nikolai Linares Vis mere Peter Michelsen er i karantæne i Gentofte. Han er testet positiv for coronavirus. Foto: Nikolai Linares

»Jeg blev testet positiv for coronavirus efter en skiferie til St. Anton i Østrig. Bussen, der skulle køre mig hjem til Danmark, havde først hentet danskere i Ischgl. Turen tog 20 timer, og jeg tror, det er der, jeg er blevet smittet. Mine venner handler for mig, og dem fra skiferien er også i karantæne. Vi har holdt Skype-afterski med hinanden.«

Frederik Gerner Andreasen, 24 år, studerende på DTU

24-årige Frederik Gerner Andreasen er i karantæne i Auderød. Foto: Nikolai Linares Vis mere 24-årige Frederik Gerner Andreasen er i karantæne i Auderød. Foto: Nikolai Linares

»Jeg er taget i karantæne i min bros anneks i Auderød. En fra mit bofællesskab blev testet positiv for coronavirus, og vi havde delt køkken i nogle dage. Kort tid efter fik jeg selv ondt i halsen. Det er irriterende ikke at kunne se venner og familie, og så er der virkelig dårligt internet i annekset.«



Thomas Robson, 46 år, tekstforfatter - og sønnen Rumle på 15 år

Thomas Robson på 46 år og 15-årige Rumle er i karantæne i Humlebæk. Foto: Nikolai Linares Vis mere Thomas Robson på 46 år og 15-årige Rumle er i karantæne i Humlebæk. Foto: Nikolai Linares

»Jeg havde været på skiferie i Tyrol med en gruppe venner. Da jeg kom hjem, blev det besluttet, at alle, der havde været i det område, skulle i karantæne. Min søn var ikke med på skiferien, men han blev fanget af min karantæne. De sidste par dage er jeg begyndt at hoste. Vi hygger os, men Rumle vil gerne ud snart.«



Jenni Carlend, 34 år, frisør - og sønnen Marco på 9 år

34-årige Jenni Carlend med sin søn, 9-årige Marco. De har begge været i karantæne i Herlev. Foto: Nikolai Linares Vis mere 34-årige Jenni Carlend med sin søn, 9-årige Marco. De har begge været i karantæne i Herlev. Foto: Nikolai Linares

»Jeg blev testet positiv for coronavirus. Jeg fik virussen på en skiferie med familie og venner i Ischgl, højest sandsynligt på afterski. Jeg var i karantæne med min søn Marco. Jeg har også to andre sønner på tre og fire år, som jeg ikke havde set, siden jeg tog afsted på skiferie. Under karantænen kunne jeg kun se dem via Facetime.«

I sidste uge kom der en melding fra statsminister Mette Frederiksen, der lød, at forsamlinger over 100 mennesker ikke var tilladt.

Tirsdag den 17. marts blev det så reguleret yderligere, så det nu ikke er tilladt at samles mere end 10 mennesker hverken indendørs eller udendørs.

Skoler og institutioner er lukkede, og det samme gælder for de danske grænser.

Søren Brostrøm, der er direktør hos Sundhedsstyrelsen, fortalte torsdag, at man i den kommende uge vil kunne se mere i forhold til, om tiltagene har virket.