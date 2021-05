Sammen var de cheferne for det borgerlige Danmark i storhedstiden i 1980'erne.

Nu er Poul Schlüter død, og Uffe Ellemann-Jensen mindes sin ven og kollega.

Det er B.T., der fortæller Ellemann-Jensen, at Schlüter er død. Den tidligere statsminister sov stille ind kl 7:15 fredag morgen. '

Han blev 92 år.

»Nej, er det rigtigt.. Jeg sidder her i solen på Ærø. Lad mig lige samle tankerne,« siger Uffe Ellemann-Jensen.

Den 79-årige tidligere Venstre-leder stod side om side med Poul Schlüter, da Danmark var borgerligt op gennem 1980'erne.

»Dengang kaldte vi det jo ikke rød og blå blok, men Poul var en meget god leder. Han satte sig for bordenden og sagde: Jeg er er her for jer allesammen. En pudsig ting jeg kan huske er, at han sagde til sine egne partimedlemmer. Hvis I brokker jer, så vil jeg automatisk bakke de andre op,« siger Ellemann-Jensen.

Men selvom arbejdet fyldte meget, så husker Uffe Ellemann-Jensen også tilbage på sit personlige venskab med Schlüter.

Særligt tiden hvor Schlüter var gift med sin første kone, Lisbeth.

»Perioden hvor han var gift med Lisbeth husker jeg meget tydeligt. Lisbeth og Alice var meget nære venner. Når Poul og jeg var uenige og kom op at toppes, var det Lisbeth og Alice, der fik os til at falde ned igen. Det gjorde vi så ved køkkenbordet. Det er en periode, jeg tænker tilbage på med stor glæde,« siger Ellemann-Jensen.

»Han har gjort meget for Danmark. Han har betydet meget,« tilføjer han.