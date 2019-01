»Hvis du vil være læge i Danmark, så skal du kunne sproget. Ellers kan du lige så godt rejse hjem.«

Sådan siger 37-årige Eka Raj Aryal, der arbejder som overlæge ved radiologisk klinik ved Sygehus Lillebælt i Region Syddanmark.

Han kom fra Nepal til Danmark for ti år siden med en drøm om at arbejde som læge i Danmark.

Det var gennem nogle familievenner, at Eka Raj Aryal havde fået kendskab til landet, og op igennem 90’erne havde han også besøgt vennerne flere gange.

»Danmark var som et andet hjemland for mig, så da min kone, som også er læge, og jeg hørte, at de manglede læger i Danmark, besluttede vi os for at springe ud i det.«

I 2008 startede parret derfor som praktikanter på Roskilde Sygehus.

»Det var det eneste job, vi kunne få. Vi kunne kun tale engelsk, så vi vidste, at vi blev nødt til at lære sproget ordentligt først. Derfor brugte vi det første halve år på at lære dansk på en sprogskole.«

Eka Raj Aryal fortæller, at det var udfordrende at lære dansk. Særligt udtalen og evnen til at forstå, hvad der bliver sagt, voldte i starten problemer.

»Vi gjorde alt, hvad vi kunne, for at lære sproget. Vi så Matador og Olsen-Banden-film, sang danske sange og talte kun dansk til hinanden derhjemme.«

Den intensive og ihærdige indsats for at lære dansk betalte sig, og parret blev først lægevikarer i Nordjylland, så læger i Vejle og derefter i Århus.

I dag arbejder både Eka Raj Aryal og hans kone som læger hos Sygehus Lillebælt, men på hvert deres hospital.

Selvom de begge taler flydende dansk i dag, fortæller Eka, at han stadig er i gang med at lære sproget.

»Det er bestemt ikke nemt at lære dansk. Vi er slet ikke færdige med oplæringen. Vi lærer stadig nye ord hver dag.«

B.T. har talt med flere danskere, som fortæller, at de er blevet frustrerede over udenlandske lægers evne til at tale dansk.

En undersøgelse fra YouGov viser også, at næsten hver fjerde er 'utilfreds' eller 'meget utilfreds' over udenlandske hospitalslægers evne til at tale dansk.

Eka Raj Aylar genkender ikke problemet fra sit eget arbejde.

»Jeg har aldrig prøvet, at patienterne er blevet sure eller har klaget over vores kommunikation. Men jeg er også meget opmærksom på, at vi har en god dialog, hvor alle føler sig forstået.«

Han fortæller, at han dog stadig har nogle metoder, som han kan bruge, hvis han for eksempel taler med ældre borgere.

»Jeg forsøger for eksempel at tale langsomt og i korte sætninger, så det ikke bliver for indviklet, og så spørger jeg altid, om jeg skal gentage, hvad jeg sagde.«

På grund af lægemangel er der kommet flere udenlandske læger til Danmark de seneste år.

Ifølge Eka Raj Aylar bliver de nødt til at engagere sig i Danmark for at kunne arbejde her.

Tidligere har han oplevet læger, som ikke ville det nok:

»Jeg kendte nogle andre læger fra Nepal, som kom til Danmark, men de lærte aldrig sproget rigtigt, og så rejste de hjem igen efter to år.«

Derfor anbefaler Eka Raj Aylar nytilkomne udenlandske læger at gøre alt for at lære dansk:

»Husk at prioritere sproget, for uden det kan du slet ikke arbejde.«