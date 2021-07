En del øl indenbords og så på cyklen hjem.

Hvis du kan genkende det scenarie, så er du langt fra alene.

Berlingske skriver nemlig, at spritcyklisme er særdeles udbredt. Nye tal fra Rådet for Sikker Trafik viser, at 30 procent af danskerne indenfor de seneste to år har taget cyklen i en brandert.

Men det kan formentlig slet ikke gøre det, da et større mørketal nok skygger over et langt større antal, fortæller flere eksperter til mediet.

Jens Lauritsen, der er er overlæge i Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital, oplyser, at man ikke måler patienternes udåndingsluft på sygehusene, og derfor tror han, at antallet er langt højere.

Derfor er der heller ikke konkrete tal på ulykker i forbindelse med beruselse. Men ifølge opgørelser fra Region Hovedstadens ambulancer, er ulykker om natten i weekender stærkt overrepræsenteret i den samlede statistik.

De eneste valide tal, der giver indikationer på omfanget af berusede cyklister, der kommer ud for ulykker, er dem, der registreres hos politiet.

Her forklarer specialkonsulent hos Rådet for Sikker Trafik, Jesper Hemmingsen, at der er cirka 800 årligt. Men Berlingske skriver, at skadestuerne oplyser, at det tal er omkring 16.000.

Synes du, at der bør indføres en promillegrænse for cyklister?

De involverede ønsker næppe heller at blive registreret, hvis en eventuel erstatningssag skulle komme på bordet, og det kan forklare, hvorfor de officielle statistikker måske kun vidner om toppen af isbjerget.

Og at der sker så mange ulykker om natten i weekender, er nok næppe en tilfældighed, medgiver Jesper Hemmingsen:

»Det er derfor en ret god indikator for, at alkohol spiller en væsentlig rolle i disse ulykker.«

Der er ingen lovmæssige grænser for, hvornår man er uegnet til at køre på cykel. Derfor er det ikke ulovligt, hvis man hopper op cyklen efter en lang aften med masser af alkohol. Hvis man stoppes af politiet, kan den enkelte betjent dog vurdere, om det er uforsvarligt, hvis man fortsætter.

Ifølge Jesper Hemmingsen har undersøgelser vist, at 40 procent af danskerne mener, at en promillegrænse for cyklister bør indføres.