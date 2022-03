Hundredvis af ubevæbnede ukrainere blokerer lige nu indfaldsvejene til byen Enerhodar, mens russiske styrker rykker frem i området.

De lokale og arbejdere i byen har skabt en menneskekæde og opstillet skraldebiler for at spærre hovedvejen ind til byen, hvor et af Europas største atomkraftværker ligger.

Det skriver flere medier som CNN og The Kiyv Inependent.

Byens borgmester Dmytro Orlov skriver ifølge Kiyv Inependent på Facebook, at borgerne vil beskytte byen og atomkraftværket, og at ingen vil overgive sig.

I videoen øverst kan du se, hvordan byens borgere har lavet en menneskekæde for at holde russiske tropper væk.