Endelig sol, palmer og varmt badevand.

Efter to år med coronapandemi har danskerne i stor stil svunget dankortet for at købe charterrejser denne sommer.

Men hvordan er du egentligt stillet, hvis du bliver syg før eller under rejsen? Eller du af andre grunde må aflyse rejsen?

Hvis du har lidt svært ved at komme med svar på spørgsmålene, er du langt fra alene.

Tjek din rejseforsikring Forbrugerrådet Tænk har disse anbefalinger, når diu skal tjekke, om du har den rigtige rejseforsikring: Du kan tjekke, hvor meget rejseforsikringerne dækker samt priser på forsikringsguiden.dk.

Måske har du en rejseforsikring, uden du ved det. Hvis man eksempelvis har et Mastercard, vil der tit være knyttet en rejseforsikring til det.

Husk at rejseforsikringer for et år ofte skal bestilles, inden man bestiller rejsen eller kort efter. Kilde: Forbrugerrådet Tænk.

I en helt ny rundspørge svarer hver fjerde kunde i et norsk forsikringsselskab, at de ikke har styr på, hvad deres rejseforsikring dækker, skriver vg.no.

Og det er også et problem her i landet.

Ifølge Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent hos Forbrugerrådet Tænk, så kræver det en »klæbehjerne« at huske sine forsikringer.

Derfor anbefaler han, at man tjekker op på, om man egentlig har en rejseforsikring, hvis uheldet er ude.

»Hvis jeg skal sige det lige ud, så er det uforudsigeligt hvilken dækning man får brug for, og med mindre man har en klæbehjerne, vil ingen almindelige mennesker kunne huske alle deres forsikringsvilkår,« siger han og tilføjer:

»Det hjælper jo ikke, at du har tjekket om den gælder i ti specifikke situationer, hvis det er en ellevte du bliver ramt af. Så: Er uheldet ude, må man tjekke om forsikringen dækker.«

I den norske undersøgelse angiver knap 200.000, at de ikke ved, hvad forsikringen dækker, og 150.000 har ikke en rejseforsikring.

»Du risikerer meget høje udgifter, hvis du bliver syg eller udsat for en ulykke på rejsen uden forsikring. Et hospitalsophold i udlandet kan koste dig flere hundrede tusinde, hvis du er rigtig uheldig,« siger Therese Hofstad-Nielsen, der er konsulent i det norske forsikringsselskab Fremtind til vg.no.

Hun fortæller, at det især er de unge under 24 år, der siger blankt nej, når de bliver spurgt, om de ved, hvad deres rejseforsikring dækker.

Vagn Jelsøe nikker til bekymringerne.

Han fortæller, at der er meget stor forskel på, hvor meget rejseforsikringer dækker, og derfor anbefaler han, at man tjekker forsikringsguiden.dk.

»Skal man ud og købe en ny rejseforsikring, skal man være opmærksom på disse forskelle, når man sammenligner priser,« siger han.