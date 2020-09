En del danskere har taget forskud på de indefrosne feriepenge, som der til oktober kan søges om at få udbetalt en del af.

Tæt på 10.000 husstande har gjort brugt af særlige feriepengelån hos tre større banker. Det viser tal fra brancheorganisationen Finans Danmark.

Feriepengene er blevet indefrosset, da Danmark fra 1. september er gået over til en ny ferielov.

De skulle egentlig først udbetales ved folkepensionsalderen. Men for at få gang i økonomien efter coronakrisen er det blevet besluttet, at danskerne kan søge om at få udbetalt tre af de indefrosne fem uger i oktober.

De tre banker Danske Bank, der er Danmarks største bank, Nykredit og Arbejdernes Landsbank har lånt 150 millioner kroner ud i feriepengeforskud.

- Det er værdifuldt for de berørte familier - og understøtter jo samtidig intentionen om at få feriepengene ud at arbejde i dansk økonomi på et tidspunkt, hvor den ellers er nede i gear på grund af coronaepidemien, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark, i en kommentar.

De tre banker dækker ifølge Finans Danmark 40 procent af markedet.

