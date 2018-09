Borgere i Hvidovre var tirsdag aften ramt af strømnedbrud på grund af en kortslutning på et kabel.

Det betød, at omkring 3200 var påvirket af nedbruddet.

Det bekræfter elselskabet Radius over for B.T., efter at strømmen er vendt tilbage.

»Der skete et udfald kl. 17.52, men alle havde strøm igen kl. 18.36,« siger Carsten Kjær, pressemedarbejder i Radius.

Ifølge Carsten Kjær skete nedbruddet på grund af en ledningsfejl i jorden.

»Der var sket en kortslutning på ét af vores kabler i jorden. Jeg kan ikke sige, hvorfor det præcist skete, men det kan ske, hvis f.eks. jorden bevæger sig, og der efterføglende falder en sten ned over kablet. Men fik vi lokaliseret skaden, så vi kunne føre strømmen udenom det ødelagte kabel.«

Onsdag bliver det ødelagte kabel reperaret. Carsten Kjær garanterer, at borgere ikke vil kunne mærke noget til reperationsarbejdet, og at strømmen ikke forsvinder igen.

Strømnedbruddet varede i 33 minutter.