USA's præsident, Donald Trump, vil sende føderale politibetjente og nationalgarden ind i byen Kenosha, der har været ramt af uroligheder, efter at en sort mand er blevet skudt af en politibetjent.

Det skriver han på Twitter.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Afspærrede gader, voldelige sammenstød og bygningerne, der bliver plyndret og sat ild til.

Det har de seneste dage præget den amerikanske by Kenosha i delstaten Wisconsin, fortæller den 20-årige dansk-amerikanske Ayo Nelson Fury, som har bor i byen.

Urolighederne er udløst, efter at en sort mand søndag blev skudt af politiet i byen.

Men selv om Kenosha i disse dage er meget uroplaget, er det langt fra normalen i byen, fortæller Ayo Nelson Fury.



Opdateres...