Som ventet brugte Donald Trump fredagens 50 minutter lange pressemøde til at erklære undtagelsestilstand ved den amerikansk-mexicanske grænse.

Således kan præsidenten nu (teoretisk set) skaffe penge til sin længe lovede mur imelllem USA og Mexico - Også selvom mange juridiske slagsmål venter forude.

Men efter godt 25 minutter forlod Donald Trump tydeligvis sin planlagte tale Og herefter var det som så mange gange før, Trump på slap line.

Donald J. Trump holder pressemøde bag det Hvide Hus. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

Præsidenten påstod, at Japan havde indstillet ham til Nobel-prisen. Trump understregede, at hans forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-Un var så meget bedre end f.eks, Barack Obamas.

Og efter kort tænkepause overraskede Trump alle ved at påstå:

»Obama fortalte mig, at han faktisk var på grænsen til at starte en enorm krig med Nordkorea.«

Denne påstand blev kort tid efter (fra den tidligere regerings side) afskrevet som 'en lodret løgn'.

Men Donald Trump var langt fra færdig.

Således fortalte præsidenten sit måbende publikum, at Kina ikke har nogle narko-problemer, fordi alle narkohandlere her bliver henrettet.

Nu vil Donald Trump have otte milliarder dollar til sin grænsemur. Foto: GUILLERMO ARIAS - AFP

Og uden direkte at foreslå, at USA adopterede denne påståede kinesiske tradition, sagde Donald Trump:

»Vi kunne med lethed løse vores narkoproblem. Men istedet giver blot narkohandlerne en advasel.«

Endnu engang råbte præsidenten af CNN-journalist Jim Acosta, da dennes spørgsmål blev for nærgående.

Donald Trump holder pressemøde. Det gik vildt for sig. Foto: Brendan Smialowski - AFP

Acosta forsøgte hårdnakket at færdiggøre sit spørgsmål. Men Trump beordrede: »Du får ét spørgsmål. Du er færdig. Dine spørgsmål er 'fake'.«

Og da NSNBC's udsendte herefter spurgte Donald Trump, hvorvidt han lod sig påvirke af højreekstremistiske medie-personligheder som Rush Limbourgh og Ann Coulter sagde han.

»Rush er fantastisk. Men jeg kender slet ikke Ann Coulter. Det er over et år siden, jeg har snakket med hende. Jeg kender hende slet ikke.«

»Det er over et år siden, jeg har snakket med hende. Jeg kender hende ikke,« Sådan sagde Donald Trump om den højreekstremistiske medie-personlighed, Ann Coulter. Foto: PAUL J. RICHARDS - AFP

Donald Trump fastholdte også, at de fleste ulovlige stoffer fra Mexico blev smuglet ind over den ubevogtede sydlige grænse. Flere journalister påpegede, at Trumps egne grænsefolk og Homeland Security fastholder, at 90 procent af alle ulovlige stoffer smugles ind i USA via lovlige grænseoverskæringer. Men disse officielle tal afskrev præsidenten endnu engang som 'falske'.

Donald Trump erkendte, at hans kontroversielle beslutning om at erklære undtagelsestilstand, ville føre til endeløse retssager, som han måske ville tabe. Og flere politiske eksperter mente, at præsidenten underminerede sine egne chancer for en sejr, da han efterfølgende sagde:

»Jeg ved godt, at jeg ikke behøvede at gøre dette (erklære undtagelsestilstand, red.). Jeg kunne opføre muren langsommere. Men jeg ville gøre det hurtigt. Det her drejer sig ene og alene om valget i 2020.«

»Herved erkender Donald Trump, at beslutningen ene og alene er politisk. Og derfor vil det blive sværere at overbevise diverse retsinstanser om nødvendigheden af en undtagelsestlstand, som præsidentennetop har erklæret,« siger MSNBC-journalist Chuck Todd .