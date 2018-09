Den danske eventyrer, forfatter og foredragsholder bekendtgjorde i 2016, at han led af den uhelbredelige, dødelige sygdom ALS. Han har givet sit sidste interview til magasinet Ud & Se.

»Jeg håber faktisk, at jeg får et hjerteslag hver aften, jeg bliver lagt i seng. Jeg synes, alt er sagt og skrevet, og jeg vil gerne være fri for at skulle vælge min egen dødsdag.«

Sådan skriver 75-årige Troels Kløvedal i en mailkorrespondance med Ud & Se i oktober udgivelsen af passagermagasinet.

Den frygtelige sygdom amyotrofisk lateral sklerose (ALS) har efterladt Troels Kløvedal med en krop så nedbrudt, at han hverken kan tale, gå eller spise fast føde. Han er bundet til en respirator og den daglige kommunikation foregår med beskeder skrevet på en Ipad. Snart er det også slut med at bruge fingrene, og øjnene må tage over, når der skal skrives.

Troels Kløvedal i arbejdsværelset igang med at skrive. Foto: Bent K. Rasmussen Vis mere Troels Kløvedal i arbejdsværelset igang med at skrive. Foto: Bent K. Rasmussen

Kløvedal ved godt, at han snart skal dø, og for ham har døden ikke været et tabu, men noget der har fulgt ham hele livet, og noget han har været åben om og skrevet om. I bogen 'Alle mine morgener på jorden' skriver han:

»Først får man det hele forærende, og så mister man til sidst det hele. Sådan er livet.«

Suzanne Brøgger fortæller om Troels Kløvedal, at hans mor døde, da han var barn, og når et barn oplever døden på så nært hold, vil den ofte blive en klangbund i livet.

Kløvedals forhold til døden er ikke tynget af frygt eller religionens sikkerhedsnet, men tager i stedet udgangspunkt i glæden ved livet og en anerkendelse af at afslutte og efterlade noget.

Han mener, at det er naturligt, at man dør, og det naturlige er noget han holder af. Han tror ikke på hverken reinkarnation eller det kristne efterliv, men i stedet at døden er det endelige punktum.

Troels Kløvedal er gået fra et liv som eventyrer med tre verdensomsejlinger og utallige rejser i en kæmpe verden, til at miste sin bevægelighed og leve i den lille verden på den firelængede gård i landsbyen Gravlev.

Her bruger han en stor del af tiden på at pleje sin drengedrøm om at blive zoolog ved at holde styr på det rige fugleliv omkring hans hjem og sin kærlighed til botanik i sin frugthave.

Den hårde start på livet, med en skilsmisse, som skilte familien og spredte den ud over landet og få år senere morens død, betød at Kløvedal måtte tage sit liv i egne hænder. Det gik op for ham, at han selv kunne forme sit liv, og han mærkede allerede tidligt følelsen af at være et frit menneske.

En ung Troels Kløvedal, der dengang hed Troels Erichsen. Foto: Tage Nielsen Vis mere En ung Troels Kløvedal, der dengang hed Troels Erichsen. Foto: Tage Nielsen

Det, der i dag, trods smerter og udsigten til en snarlig død, gør Troels Kløvedals liv værd at leve, er det forhold han har til sin kone, børn og børnebørn og til de mennesker, venner og ekskoner, og det publikum der har fulgt ham gennem årene. Og hvad håber han så på at give videre til sine nærmeste?

»At være taknemmelig over livet. Jeg er selv et taknemmeligt menneske. Det er fantastisk, at jeg har fået lov at leve i en tid uden krig. Uden frygt. I konstant stigende velstand. Der har været så mange muligheder,« skriver Troels Kløvedal.