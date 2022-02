Fra statsminister Mette Frederiksen og toplederne i EU er meldingen, at Rusland lige nu står over for de hårdeste sanktioner nogensinde efter invasionen af Ukraine.

Men Danmarks største selskab har åbenbart ikke endnu besluttet, om de skal stoppe samarbejdet med russerne.

B.T. kan fortælle, at Mærsk lige nu har et containerskib på vej gennem Østersøen til den russiske millionby Skt. Petersborg.

Helt konkret befinder containerskibet med navnet Vistella Maersk sig torsdag klokken 17 lige nordøst for Bornholm, viser kortet på hjemmesiden Vesselfinder.com.

Her ses, hvor Mærsk-skibet lige nu befinder sig i Østersøen. Foto: Vesselfiinder.com

Vistella Maersk er på vej fra Rotterdam i Holland og står til at ankomme i Skt. Petersborg på lørdag 26. februar, skriver Vesselfinder.com.

I morges sagde EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EUs udenrigschef, Josep Borrell, ellers ret klart, at Rusland har gennemført et »barbarisk« angreb på Ukraine. Og det vil blive straffet med de »hårdeste sanktioner«, som EU-landene nogensinde har vedtaget.

Også USAs præsident Joe Biden oplyser, at landet pålægger Rusland nye og omfattende sanktioner.

Fra statsminister Mette Frederiksen har der torsdag eftermiddag også været hårde ord om Ruslands invasion af et europæisk land.

Statsministeriet afholder pressemøde om situationen i Ukraine, i Spejlsalen i Statsministeriet, i København, torsdag den 24. februar 2022. Til stede ved pressemødet var Statsminister Mette Frederiksen (S), Udenrigsminister Jeppe Kofod (S), Morten Bødskov (S) og forsvarschef Flemming Lentfer. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

»Angrebet er ikke bare et angreb på Ukraine. Det er et angreb på fred og stabilitet. Og det er et angreb på den tid, der har hørt sig til siden Den Kolde Krig. Der er nu krig i Europa,« siger hun blandt andet.

B.T. har spurgt Christian Kjærgaard-Hansen, senior pressechef i Mærsk, om Mærsk vil stoppe med at sejle skib til Rusland med containere, når nu Rusland har angrebet land i Europa, og står foran de hårdeste EU-sanktioner nogensinde?

»Vi vil følge alle restriktioner. Det siger det vel meget klart. Alle venter på at høre, hvorledes der vil blive sanktioneret fra Vesten,« sagde han torsdag aften klokken 18:25.

Klokken 21 torsdag aften har EU indgået en aftale om de nye sanktioner mod Rusland, og B.T. forsøger nu at få at vide, om det betyder, at Mærsk vil stoppe med at sejle med containere til Rusland.