Nordjyllands Politi vurderer ifølge Nordjyske, at 300 landmænd med traktorer lørdag deltager i demonstration mod regeringens mink-håndtering i Hjørring.

TV2 Nord har talt med initiativtager Poul Raunsmed, som siger, at demonstrationen ikke blot skal støtte landets minkavlere, men også sætte fokus på Grundloven og det faktum, at syv nordjyske kommuner blev lukket ned i næsten to uger.

Opdateres...