Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Opdateret kl. 15:07 med kommentar fra Hovedstadens beredskab: Der er opstået en brand ved S-togstationen Svanemøllen. Det fører til ændringer i alle S-togslinjer.

Det oplyser DSB på Twitter.

Ifølge en pressemeddelelse, som DSB har udsendt, har nogle linjer færre afgange, imens andre aflyses helt.

DSBs pressevagt kan ikke oplyse, hvornår man regner med, at togene kører normalt igen.

Brandvæsenet har været til stede ved Svanemøllen Station. De har dog allerede forladt stedet igen, efter at have konstateret, at der ikke var tale om en brand, som beredskabet skulle håndtere.

Det oplyser Vagthavende Operationschef ved hovedstadens beredskab, Martin Kjærsgaard.

Den fulde liste over ændringer kommer her:

Linje A kører mellem Hundige og Hillerød – linje A er eneste S-tog mellem Østerport og Hellerup.

Linje B kører mellem Høje Taastrup og Østerport og igen mellem Svanemøllen og Farum.

Linje BX kører ikke.

Linje C kører mellem Frederikssund og København H og igen mellem Hellerup og Klampenborg.

Linje E kører mellem Køge og København H og igen mellem Hellerup og Holte.

Linje F kører med færre tog.

Linje H kører med forsinkelse.