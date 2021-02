Danskerne har valfartet ud på de tilfrosne søer og fjorde den seneste uges tid, men nu er det ved at være slut.

Det kolde vejr er blevet overmandet af vestens milde vinde, og derfor tør både sne og is i disse dage.

Det betyder, at det fra onsdag ikke længere lovligt at færdes på isen i Københavns Kommune, og det samme gør sig gældende mange andre steder i landet.

De seneste mange dage har der også været store problemer med folk, der er faldet igennem isen på steder, hvor den slet ikke var sikker at færdes på. Det kan du se et udsnit af i videoen øverst i artiklen.

Sne og hård frost har ramt Danmark og det betyder, at det første gang i mange år er muligt at betræde tilfrosne søer og gadekær i hele landet. Her er Søerne i København søndag d. 14. februar 2020. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sne og hård frost har ramt Danmark og det betyder, at det første gang i mange år er muligt at betræde tilfrosne søer og gadekær i hele landet. Her er Søerne i København søndag d. 14. februar 2020. Foto: Bax Lindhardt

Der har også været gang i politiets bødeblok, idet rigtig mange er blevet sigtet for ulovlig færden.

Og nu, hvor det bliver varmere, er opfordringen derfor klar. Det kan være livsfarligt at bevæge sig ud på isen, og derfor skal man tage sine forbehold:

»Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvor der er tilladt. Man skal passe på med at fare ud på isen og passe på egen sikkerhed,« fortæller Arne Aabech, vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Afsmeltningen af is og sne vil tage til i de kommende dage, hvor temperaturen vil stige. I weekenden ser det helt forårsagtigt ud, hvor temperaturen kan stige til over 10 grader.