To mænd på henholdsvis 23 og 25 år er blevet anholdt for bedrageri ved handel over nettet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser i en pressemeddelelse, at anholdelserne er foretaget mandag morgen i byerne Søllested og Stensved.

Der et tale om 55 tilfælde af bedragerier ved handel mellem private på internettet.

Politiet blev opmærksom på bedragerierne gennem adskillige anmeldelser fra borgere, der er blevet snydt af personer, der har handlet på Den Blå Avis.

Bedragerierne er sket ved, at de forurettede har betalt for en vare gennem bankoverførsel eller på MobilePay, som de efterfølgende aldrig modtog.

Lederen af økonomisk efterforskning hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, politikommissær Rune Nilsson, oplyser, at selvom det kan være fristende at lave en god handel på internettet, så skal man være opmærksom på følgende:

»Det er altid en god idé at mødes ansigt til ansigt og handle, følge sin mavefornemmelse og ikke falde for et tilbud, der er for godt til at være sandt, samt passe på de hurtige handler, hvor sælgeren presser på for at gennemføre handlen.«

Den 23-årige er tidligere blevet dømt for berigelseskriminalitet, og han fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing mandag. Den 25-årige bliver efter forventning løsladt efter sigtelse og afhøring.