»Nej. Stop. Lad være.«

En 14-årig pige er desperat og skriger voldsomt, mens en 20-årig udlænding holder hende fast i armene og voldtager hende.

Og den unge piges mareridt stopper på ingen måde, da han har fuldbyrdet sin voldtægt.

Han truer med at slå hende, hvis ikke hun udøver oralsex med hans ven på 19 år, der heller ikke har dansk statsborgerskab.

Her ses den 20-årige person med udenlandsk statsborgerskab, der sammen med en ven på 19 år blev dømt for 644 gange at bryde loven i form af voldtægt af mindreårig, røverier i massevis, bedrageri og overfald. Foto: Screendump fra video.

Hun tvinges derfor til at udøve oralsex med ham.

Begge unge mænd er kravlet ind ad vinduet i pigens forældres hus i en forstadskommune til København og gået direkte ind på pigens værelse, hvor hun voldtages.

Samtidig filmer de det hele med en mobiltelefon.

Men voldtægten af en mindreårig pige er kun en lille del af deres forbrydelser.

B.T. har foretaget en gennemgang af dombogen fra Københavns Byret, der er på i alt 246 sider, fordi de to mænd var tiltalt for i alt 794 forhold.

Gennemgangen viser, at de blev dømt for 644 forbrydelser tilsammen.

Det drejer sig om en lang række forskellige overtrædelser:

Biltyveri, vanvidskørsel, gaderøveri, våbenbesiddelse, bedrageri og en række voldelige overfald mod tilfældige mennesker.

Jeg tror ikke, at jeg tidligere har set et anklageskrift magen til dette Sara Dalgaard, senioranklager hos Københavns Politi

Anklagemyndigheden gik efter udvisning til begge mænd for deres mange forbrydelser.

Men det afviste dommeren, der gav begge en advarsel om udvisning ved ny kriminalitet.

»Jeg tror ikke, at jeg tidligere har set et anklageskrift magen til dette, og det vidner om, hvor alvorlig sagen er,« forklarede senioranklager Sara Dalgaard fra Københavns Politi, før hun ankede dommen til landsretten for igen at forsøge at få de to mænd udvist.

At de to unge udlændinge kunne dømmes for i alt 644 forbrydelser er højst usædvanligt.

»Det er fucking, yeah.« Sådan råber en 19-årig mand, da han drøner afsted med over 200 km/t. på motorvejen i en stjålet bil. Videoen er optaget af den 20-årige ven, som er med til den ulovlige kørsel. Screendump fra video

Det skyldes, at de har filmet stribevis af deres voldelige overfald, biltyverier og andre forbrydelser for derefter at dele videoerne på sociale medier.

I videoen øverst i artiklen kan man se en række af forbrydelserne, som gerningsmændene selv har filmet.

Hvad har de to udlændinge, der er beskyttet af navneforbud, så fået i straf?

De blev idømt fængsel i henholdsvis 3 år og 11 måneder og fængsel i 2 år og 10 måneder.

Og årsagen til, at de slap for udvisning og kun fik en advarsel?

Begge har statsborgerskab i et andet EU-land, og derfor skal der meget til for at udvise dem.

'Udvisning kræver, at det, som tiltalte er dømt for, vurderes til at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse,' står der i dombogen.

Og ingen af de to dømte vurderes at udgøre så stor trussel, at de kan udvises.

Derfor skulle de dømte ikke udvises: Selvom de to venner på 20 og 19 år i april blev dømt for 644 brud på straffeloven, skulle de som EU-borgere med henholdsvis fransk og lettisk statsborgskab ikke udvises. Her kan du læse dommerens argumenter: Dømte på 20 år: Han har opholdt sig her i landet, siden han var 8-9 år og virker velintegreret i Danmark.

Der er ikke nogen nævneværdig tilknytning til Letland.

Det tillægges også betydning, at han ikke tidligere er straffet af betydning.

Han har primært begået de pådømte forhold som 19-årig.

Der er ingen betydelig risiko for, at han igen vil begå alvorlig personfarlig kriminalitet eller fortsætte med en kriminel løbebane. Dømte på 19 år: Tiltalte er født af franske forældre i Danmark, hvor han er velintegreret.

Han har sin nære familie i Danmark og ikke nogen tilknytning til Frankrig.

Det tillægges også betydning, at han ikke tidligere er straffet.

Han har begået de pådømte forhold, inden han fyldte 18 år.

Der er ingen betydelig risiko for, at han igen vil begå alvorlig personfarlig kriminalitet eller fortsætte med en kriminel løbebane. Kilde: Dombogen fra Københavns Byret.

'Der foreligger ingen betydelig risiko for, at han igen vil begå alvorlig personfarlig kriminalitet eller fortsætte med en kriminel løbebane,' står der i dombogen ved begge mænd.

Nej, begge fremstår 'velintegrerede' og begge har deres 'nære familie i Danmark', står der blandt andet i dombogen.

B.T. har vist dommen fra Københavns Byret til advokat Jytte Lindgaard, der som formand for Foreningen af Udlændingeretsadvokater er specialist i udvisningssager.

»Trods deres synderegister er det sådan, reglerne er for EU-borgere,« siger hun.

Men hvad skal der så til, for at man som EU-borger kan udvises. Hvornår er noget en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel?

»Spørgsmålet er, om den brøde, de har gjort, er en trussel mod staten, og det har de vurderet, at det ikke er,« siger hun om byrettens dom.

Statsadvokaten har nu overtaget sagen og skal føre den i Østre Landsret på en endnu ikke afgjort dato.

»Vi har ikke nogen kommentarer til sagen forud for at den kommer for retten,« lyder meldingen fra statsadvokatens presserådgiver.

B.T. har også været i dialog med forsvarsadvokaten Christina Schønsted, der skal være ny forsvarer for en af de to unge mænd, når sagen føres i Østre Landsret.

»Jeg er ikke nok inde i sagen endnu til en udtalelse, da jeg ikke var forsvarer i byretten,« skriver hun på sms.