To elever på Helms skole i Korsør fik sig tirsdag noget af en forskrækkelse, da de opholdt sig i skolegården.

Her blev de strejfet af kugler fra det, der viste sig at være et såkaldt hardballgevær.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser til B.T., at den elev har fået et mærke på maven efter at være blevet ramt.

Det lyder videre, at anmeldelsen kom kl. 12.36.

»Vidner pegede politiet i retning af en ejendom i nærheden, og her viste det sig, at fire drenge sammen havde skudt ud af et tagvindue med et hardballgevær,« bliver det beskrevet i politiets døgnrapport.

De fire drenge med geværet var alle 15 år.

Og så kunne politiet kl. 14.06 sigte hver og én for overtrædelse af våbenloven, og samtidig blev hardballgeværet, de havde brugt til at skyde mod Helms Skole, beslaglagt.

Drengenes forældre er blevet underrettet om sagen.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Helms Skole. Hvor man dog har bekræftet, at episoden fandt sted.