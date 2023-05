To mænd er i dag blevet idømt henholdsvis 9 og 11 års fængsel i en sag, der omhandler både skydevåben og kokain.

Af de to dømte fik Fatih Kaplan den længste straf – 11 år – mens Benjamin Khonson fik 9 års fængsel. Begge ankede dommen på stedet.

Her fandt retten det bevist, at duoen havde besiddet og opbevaret seks pistoler, en revolver, en gas- og signalrevolver, en halvautomatisk riffel samt en maskinpistol i en lejlighed i Ballerup.

Ud over de omtalte våben inkluderede lageret to lyddæmpere samt en stor mængde ammunition af forskellige typer og kaliber.

Våbenlageret trækker tråde til LTF-banden, men ingen af de to dømte har direkte tilknytning til den omtalte gruppering.

Under sagen har man dokumenteret et billede, der viser en anselig mængde kontanter, hvor der på billedet også stod 'LTF'.

Retten fandt det desuden bevist, at lejligheden i Ballerup også fungerede som narkocentral, hvor man havde ompakket kokain. Vurderingen bundede i fundet af kokainemballage, der havde indeholdt mindst syv kilo kokain.

Ud over de to, der blev dømt mandag, er yderligere to dømt i tilståelsessager, der er kørt forud for retssagen. Her fik de to mænd Raza Ali Bashir og Harmanzi Dede hver ti års fængsel.

Disse to blev også dømt for en større mængde kokain. Dog ikke samme kokain som det fra lejligheden i Ballerup.

De to sidstnævnte har begge været registrerede LTF-medlemmer.

Sagen om våbenlageret blev af politiet kaldt for Operation Purple. Den begyndte, da Særlig Efterforskning Øst (nu NSK), på baggrund af efterforskning mod den ene nu dømte mand, i november 2021 stoppede ham i sin bil. Her fandt politiet en pistol, hvilket førte til anholdelsen af den ene af de nu dømte.

Straks herefter blev lejligheden med våbenlageret ransaget og de mange skydevåben fundet i blandt andet en sportstaske og et køkkenskab.

