To alvorlige ulykker er sket på Gammel Køge Landevej i Valby.

Hovedstadens beredskab skriver på Twitter, at i alt fire biler er impliceret, og at to personer er overdraget til ambulancetjenesten.

Både politiet og akutberedskabet er til stede.

Til B.T. oplyser Københavns Politi, at der er sket to ulykker tæt på hinanden. Om de to ulykker er kædet sammen, vides endnu ikke:

»Vi har ikke helt overblik over det, men der er flere ambulancer derude,« fortæller den vagthavende hos Københavns Politi, Henrik Brix.

Det første uheld skete klokken 13.45, hvor en bilist påkørte en cyklist. Blot fire minutter senere kørte to biler så sammen lidt længere nede ad vejen. Den ene af bilisterne er stukket af fra ulykkesscenen, oplyser Henrik Brix.

Der er endnu ingen meldinger om de tilskadekomnes tilstande, men landevejen er fuldstændig spærret af, og derfor skaber ulykkerne gener for trafikken.

OPDATERES...