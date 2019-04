For under en måned siden var Tina Albertsen en helt almindelig mor til to.

Nu er hun frontperson i en bevægelse, som lørdag forventes at samle mere end 10.000 personer til demonstrationer landet over.

»Jeg fik for alvor hældt benzin på bålet,« som Tina Albertsen selv siger.

Den ild, hun for alvor har fået pustet til, fandt hun et så simpelt sted som Facebook.

12. marts lagde SF-politikeren Jacob Mark en frustreret opdatering ud.

Her fortalte han skuffet, at Folketinget havde stemt et lovforslag om minimums-normeringer i daginstitutionerne ned. Det fik næsten 2.000 mennesker til tasterne.

En af dem var Tina Albertsen.

'Jeg kalder på en strejke! Eller demonstration. Ud på motorvejen med alle. Luk hele pisset ned, vel vidende om at det påvirker hele DK på den ene eller anden måde. Pædagoger, og forældre må op på barrikaderne ...'

Den kommentar har siden fået mere end 1.400 reaktioner. Og så satte den noget i gang, som Tina Albertsen ikke havde ventet.

»Flere skrev efterfølgende til mig og opfordrede til, at jeg lavede en Facebook-gruppe og en demonstration. Det gjorde jeg. Og så gik det stærkt.«

»På få dage havde siden mere end 10.000 medlemmer. Det var ret vildt,« siger Tina Albertsen.

På under en måned har Tina Albertsens kommentar på Jacob Marks Facebook-side ført til, at der lørdag 6. april er demonstrationer i 57 byer. Over 10.000 personer forventes at deltage.

Og det skyldes ifølge Tina Albertsen, at folk har fået nok.

»Det, der går igen, når jeg hører folk fortælle, er de manglende ressourcer og varme hænder på institutionerne. Der mangler voksne til at tage imod, og der mangler omsorg,« siger Tina Albertsen.

»Det er ikke pædagogerne, som er problemet. De knokler hver dag. Men det er umuligt at favne 20 børn på en stue, når man ikke er mere end en pædagog.«

Tina Albertsen har også personlig erfaring med de manglende varme hænder i daginstitutionerne.

Hun og hendes seksårige søn har flere gange haft dårlige oplevelser i sønnens børnehave, hvor presset også har været stort på de pædagoger, som arbejder der.

»Jeg har oplevet at have en meget utryg knægt, når han kom til institutionen. Det er, fordi han ofte ikke ved, hvor han skal gå hen, hvis han skal have en hånd at holde eller et skød at sidde på, hvis han er ked af det,« forklarer hun.

Tina Albertsen er pædagogstuderende og har tidligere arbejdet ni år i en institution. Og herfra kender hun også til at have mere travlt, end hvad der er godt for børnene.

Derfor håber hun, at politikerne lytter efter, når de mange tusind personer går på gaderne landet over på lørdag.

»Mit håb er, at vi kan råbe Christiansborg op. Drømmen er at få indført minimums-normeringer i daginstitutionerne, men jeg håber, at vi i hvert fald får gjort opmærksom på det her problem.«

»De skal vågne op og erkende, at der er et problem. Gerne allerede i går.«

De mere end 50 demonstrationer finder sted i byer over hele landet fra Hjørring til Nykøbing Falster.

Den formentlig største demonstration finder sted på Bertel Thorvaldsens Plads ved Christiansborg klokken 13.