»Åh nej, ikke nu igen.«

Sådan lyder det fra Tina Jensen på 46 år, da hun med krykke i hver hånd rejser sig fra sin særlige liggesofa.

Langsomt og tydeligt ramt af smerter.

»Det er virkeligt slemt,« fortæller Tina Jensen, da B.T. besøger hende i familiens hus lidt uden for Vordingborg på Sjælland.

Gigtpatienten Tina Jensen på 46 år siddende på særlig liggesofa med sin mand, Henrik Jensen på 50 år, og sin datter, Emma på ni år. Foto: Nikolai Linares/Byrd. Vis mere Gigtpatienten Tina Jensen på 46 år siddende på særlig liggesofa med sin mand, Henrik Jensen på 50 år, og sin datter, Emma på ni år. Foto: Nikolai Linares/Byrd.

Her sidder hun i sofaen midt i stuen mellem sin mand, Henrik på 50 år, og datteren, Emma på ni år.

»Jeg må slet ikke sidde op normalt, da det giver stød og jag i mig, så jeg skal helst ligge så meget ned som muligt,« siger Tina Jensen og fortsætter:

»Og jeg må kun bevæge mig rundt med krykker.«

Tina Jensen betaler prisen for den massive nedlukning af Danmark under coronakrisen og prioritering af lægernes arbejde.

Det gjorde sindsygt ondt Gigtpatienten Tina Jensen

I april skulle Tina Jensen have haft en operation for gigten i sine hofter, som hun da havde lidt under i over et halvt år.

»Til halloween sidste år måtte jeg på grund af smerter i hofterne tage hjem før tid, da Emma og jeg var i Tivoli. Det er sidste gang, min datter og jeg lavede noget sammen uden for huset, så jeg så virkelig frem til den her operation,« fortæller Tina Jensen.

Men så ramte coronakrisen. Operationen i hofterne blev derfor udsat fire måneder til august.

Og det fik grumme følger for Tina Jensen.

»Da operationen udsættes, og vi kommer til juli og august, lå jeg ned konstant. Jeg kunne slet ikke sidde op. Det gjorde sindssygt ondt i benet. De sidste måneder har været ulidelige,« siger 46-årige Tina Jensen. Foto: Nikolai Linares/Byrd. Vis mere »Da operationen udsættes, og vi kommer til juli og august, lå jeg ned konstant. Jeg kunne slet ikke sidde op. Det gjorde sindssygt ondt i benet. De sidste måneder har været ulidelige,« siger 46-årige Tina Jensen. Foto: Nikolai Linares/Byrd.

Hen over sommeren voksede smerterne heftigt.

»Gigten havde spredt sig fra hofter og ned til det ene ledbånd, og det tror jeg ikke var sket, hvis jeg havde fået min operation som aftalt,« siger hun og kigger B.T.s journalist i øjnene.

»Smerterne er bare blevet værre og værre fra april til august,« siger hun og trækker vejret dybt.

Hvad kunne du mærke i forskel fra april til august?

Mine nærmeste har også mærket, hvor hårdt det har været Gigtpatienten Tina Jensen

»I april kunne jeg gå rundt både inde og udenfor. Da operationen blev udsat, og vi kom til juli og august, lå jeg ned konstant. Jeg kunne slet ikke sidde op. Det gjorde sindssygt ondt i benet,« siger hun og tilføjer:

»De sidste måneder har været ulidelige.«

TIP OS: Har du fået udsat din operation eller behandling på sygehuset på grund af coronakrisen? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

B.T. har gennemgået journalen efter Tina Jensens operation 18. august på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Tina Jensen på krykker, hvilket er nødvendigt for at kunne gå rundt i huset lidt uden for Vordingborg. Foto: Nikolai Linares/Byrd Vis mere Tina Jensen på krykker, hvilket er nødvendigt for at kunne gå rundt i huset lidt uden for Vordingborg. Foto: Nikolai Linares/Byrd

Her fremgår det tydeligt, at skaderne kun er blevet værre og værre under ventetiden.

'I dit hofteled var ledlæben meget slidt, og der var en skade på den,' skriver lægerne og slår fast, at der også var kommet skader videre ned på lårbenet.

»Jeg vil bare gerne snart være mig selv igen. Det savner jeg helt vildt,« siger Tina Jensen.

Hun tænker på, at livet også har været hårdt for hendes mand og datter.

46-årige Tina Jensen sætter stor pris på den hjælp, hun har fået af sin mand, 50-årige Henrik, og datteren Emma på ni år. »Det har også været en rigtig hård tid for dem,« siger hun. Foto: Nikolai Linares/Byrd. Vis mere 46-årige Tina Jensen sætter stor pris på den hjælp, hun har fået af sin mand, 50-årige Henrik, og datteren Emma på ni år. »Det har også været en rigtig hård tid for dem,« siger hun. Foto: Nikolai Linares/Byrd.

»Det er ikke kun mig selv, der har været hårdt ramt. Mine nærmeste har også mærket, hvor hårdt det har været,« siger Tina Jensen og kigger på sin datter Emma.

»Ja, det har især været rigtigt hårdt for dig,« siger hun.

B.T. har foreholdt den lange ventetid for patienter under coronakrisen for Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner.

»Jeg har naturligvis stor forståelse for, at det som patient er meget skuffende at få udsat en operation, som man har set frem til ville forbedre ens livskvalitet. Også selv om det er en helt ekstraordinær situation, vi som samfund har stået i,« siger hun.

Stephanie Lose (V) er formand for Danske Regioner. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Stephanie Lose (V) er formand for Danske Regioner. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Stephanie Lose slår fast, at hospitalerne knokler for at nedbringe puklen af de operationer, som coronavirussen har medført.

»Aktuelt er det svært at øge aktiviteten til et helt normalt niveau, fordi epidemien stadig betyder ændrede rammer om vores opgaveløsning,« siger hun.

Tina Jensen håber meget, at coronakrisen ikke udvikler sig så meget, at sundhedsvæsenet må lukke ned på samme måde, som hun oplevede det.

»Jeg ønsker virkelig ikke, at andre kommer ud for noget så voldsomt, som jeg gjorde,« siger hun.