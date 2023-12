En 26-årig mand skal snarligt svare for sig i retten, hvor han er tiltalt for en lang række forbrydelser. Blandt andet røveri af en knallert og en bærbar computer.

Det vides ikke, hvordan den tiltalte forholder i sagen, der skal køre ved Retten i Glostrup. Hans forsvarer er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Røveriet af knallerten skete ifølge anklageskriftet 1. maj i år, hvor han i fællesskab med en anden mand med en vinkelsliber skar låsen op til knallerten, der holdt ved Ballerup Centeret.

To vagter ansat ved centret opdagede tyveriet og forsøgte at stoppe det. Her kvitterede den tiltalte ifølge anklageskriftet med ordene »jeg slår jer ihjel« og »kom ud, hvor der ikke er kamera, så smadrer jeg jer«.

Dermed var et tyveri blevet til røveri.

Den 26-årige er desuden tiltalt for hjemmerøveri begået om aftenen 29. marts i år.

Her troppede han ifølge anklageskriftet op ved en bolig i Ballerup. Her truede han sig adgang til boligen ved hjælp af en pistollignende genstand.

I første omgang forsøgte han at true sig til et par sko af mærket Moncler. Det mislykkedes, da offeret løb sin vej, lyder det i anklageskriftet.

I stedet er den 26-årige tiltalt for at have taget offerets computer, et rejsekort, et hævekort og et sundhedskort med sig i stedet.

Anklageskriftet beskriver yderligere et forhold, hvor tyveri endte med at blive røveri.

Det skete 30. maj, hvor han i Ballerup Centret truede en vagt og en driftschef i forbindelse med et tyveri af en køkkenkniv.

Her lød truslerne »du skal kigge dig over skulderen« og »jeg er bevæbnet med en kniv«.

Foruden røverier er den 26-årige også tiltalt for en lang række tyverier, overtrædelser af knivloven og besiddelse af hash.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s podcast 'På fersk gerning' her: