Ved ransagning hos 23-årig Fields-skytte fandt politiet iturevne plantegninger over en børnehave på Amager og beskrivelser om, at først skulle voksne mænd, så kvinder, dernæst drenge og til sidst piger slås ihjel.

Det er kommet frem i mandagens retssag.

Den 23-årige er ikke tiltalt for at have planlagt noget angreb på en børnehave.

Københavns Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at de er rystede:

»Det er skræmmende, at børn og medarbejdere i et af Københavns dagtilbud overhovedet bliver nævnt i denne forfærdelige sag. Man kan nemt komme til at føle sig meget udsat, og få lyst til at gardere både personale og børn mod alverdens ondskab.«

»Men når man får sundet sig lidt, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi holder fast i og insisterer på, at vi vil være en del af et trygt samfund, hvor vi grundlæggende har tillid til hinanden. Det skal vi værne om, og det er særligt vigtigt, når der er noget, som udfordrer det,« siger administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Tobias Børner Stax.

Børne- og Ungdomsforvaltningen i kommunen var på forhånd orienteret om informationen inden retssagen.

Medarbejdere på den konkrete daginstitution har fået stillet krisepsykologer til rådighed, ligesom medarbejdere og forældre er indkaldt til informationsmøder.

»Det er klart at jeg er dybt berørt af denne alvorlige situation. Det er ikke rart at tænke på konsekvensen af den handling som blev planlagt. Men jeg ved jo også, at det her handler om én person - og den mand kommer ikke ud og har derfor ikke mulighed for at gøre alvor af det.«

»Når det er sagt, så er jeg glad for, at der i dag er indkaldt vikarer, så vi har tid til at bearbejde informationerne sammen, men jeg tænkte også, at vi har kompetente medarbejdere og et godt sammenhold i personalegruppen, så den her, den klarer vi også,« siger Majbrit Møller, der er leder af den klynge dagtilbud, som daginstitutionen er en del af.

