Efterforskningen blev af politiet kaldet Operation Muldyr, og det var ikke helt ved siden af, for den tiltalte hashliga er nu anklaget for at have håndteret omring 2,4 ton hash.

Syv mænd i alderen 35 til 62 år er tiltalt i sagen, hvor de nægter sig skyldige. Anklageskriftet beskriver, hvordan de på forskellig vis har spillet roller i hashligaen, der trækker spor fra Holland til Pusher Street i hjertet af Christiania.

Sagen beskriver ifølge politiets efterforskning, hvordan hash blev indkøbt i Holland, smuglet til Danmark for til sidst at ende i boder i Pusher Street – blandt andet hashbod nummer fem og hashboden kaldet Candy, lyder det i anklageskriftet.

To af de tiltalte menes at være bagmænd i hashligaen, hvor den ene er en 48-årig hollænder med marokkansk baggrund. Hans forsvarer, Danni Richter Larsen, vil ikke kommentere sagen yderligere.

I forbindelse med sagen blev den 48-årige efterlyst og siden anholdt i Tyskland.

Sagens anden angivelige hovedmand er en 53-årige dansker, der er indfødt christianit. Han har ifølge B.T.s oplysninger i mange har været del af miljøet omkring Pusher Street.

Anklageskriftet beskriver, hvordan den 53-årige stod i kontakt med den 48-årige hollænder, hvilket foregik via krypterede telefoner.

Her var det den 48-årige, der ad flere omgange skaffede større mængder hash, hvorefter han i fællesskab med den 53-årige arrangerede den illegale transport til Danmark.

Anklageskriftet beskriver, hvordan det eksempelvis skete 27. februar 2020, hvor knap 1120 kilo hash blev smuglet til Danmark.

Samme forretningsgang gentog sig 5. juni samme år. Her var det godt 700 kilo hash, der blev smuglet.

Hashtransporterne endte ifølge anklageskriftet i et værksted eller større lagerhal, hvorefter den i mindre portioner blev fragtet til Pusher Street eller til andre forhandlere.

De sidste fem i sagen er tiltalt for på forskellig vis at have spillet roller i hashligaens sidste led, hvor den indsmuglede hash blev sendt videre til hashboderne i Pusher Street.

Yderligere en mand er allerede dømt sagen. Han fik fem års fængsel ved en tilståelsessag i begyndelsen af november.

