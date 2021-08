Som tillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer på Aarhus Universitetshospital har Vibeke Bak såkaldt fredspligt og skal opfordre sine kolleger til at gå på arbejde.

Men frustrationen hos kollegerne er enorm efter regeringens lovindgreb, der lørdag satte en stopper for den ugelange strejke.

Det kom til udtryk, da B.T. tidligere mandag kunne fortælle, hvordan flere sygeplejersker var samlet foran indgangene ved Aarhus Universitetshospital for at protestere.

Her fortalte Hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital Poul Blaabjerg til B.T., at de nu vil gå i dialog med tillidsrepræsentanter på sygehuset og de medarbejdere, der var en del af arbejdsnedlæggelsen.

»Vi kan ikke gøre så meget andet på bagkant af den her konflikt end at se på, hvad vi kan gøre for at sikre, at der er et arbejdsmiljø og forhold, som gør, at man vil være her og udvise fleksibilitet for at få dagligdagen til at hænge sammen,« siger Poul Blaabjerg.

Sygeplejersker i strejke demonstrerer i Aalborgs midtby, fredag den 30. juli 2021. Strejken for mere i løn begyndte 19. juni og optrappes i august. Der var fredag 118 patienter i overbelægning ifl. fællestillidsmanden på Aalborg Universitetshospital, det svarer til 6 ekstra afdelinger.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Mandag aften har B.T. været i kontakt med fællestillidsrepræsentant på Aarhus Universitetshospital Vibeke Bak, der varsler, at flere sygeplejersker igen tirsdag vil stille sig op foran indgangene.

»Jeg ved ikke noget konkret, men det, jeg hører, er, at der bliver noget de næste dage, fortæller hun.«

Hvor lang tid tror du, sygeplejerskerne vil samle sig foran indgangene?

»Jeg ved det ikke, men jeg er meget bekymret for, at der er en bevægelse i gang, og så ved jeg ikke, hvor vi ender. Men jeg holder mig udenfor og opfordrer folk til at tage på arbejde,« siger hun.

Selvom Vibeke Bak skal opfordre sine kolleger, så forstår hun godt frustrationerne.

»Det her indgreb kunne man have lavet for længst. Det er den følelse folk står med. Folk har strejket og aflyst arrangementer med familie og venner, og så ender det så her. Jeg forstår godt, nogle har behov for at sende et signal til Christiansborg,« fortæller hun.

Poul Blaabjerg påpegede tidligere mandag overfor Jyllands-Posten, at det var en ulovlig arbejdsnedlæggelse, som sygeplejerskerne deltog i mandag morgen, der muligvis kan få konsekvenser.

»Det er en juridisk sag, og derfor bliver det indberettet til vores jurister, der tager bestik af sagen,« sagde han.