Modemanden og stilsætteren Kim Greena kan nu for alvor pakke sine ejendele sammen og vinke farvel til sin villa i Hjortekær nord for København.

For efter omkring fire måneder på markedet er modeguruens 147 kvadratmeter store hus i den københavnske forstad blevet solgt.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

I forbindelse med salget har Kim Grenaa været klar med lidt rabat, salgsprisen ligger nemlig 450.000 kroner under husets udbudspris.

Den kreative iværksætter har således fået 6,8 millioner kroner for sit 147 kvadratmeter store hus, som han selv købte tilbage i efteråret 2017 for 4,6 millioner.

Det er således bare tre år på adressen, Grenaa skal til at tage afsked med - og i den periode er 60’er-villaen - ifølge salgsmaterialet fra mæglerforretningen Siesbye Kapsch - blevet renoveret med respekt for de oprindelige detaljer, der blandt andet tæller en opmuret pejs i stuen.

Nyt hjem midt i København

Fremover bliver Grenaas kreative base - hvor han udvikler koncepter til mode- og livstilskampagner for kunder som Hugo Boss, Ecco og H&M - inde midt i København.

Her købte han nemlig en lejlighed i en gammel industribygning tilbage i maj for lige over fem millioner kroner - en bolig som ifølge Grenaas Instagramprofil - hvor næsten 37.600 følger med - både skal fungere som hjem og kontor.

Den nye bolig på Store Kongensgade er 97 kvadratmeter, hvilket er noget mindre end huset i Hjortekær, men til gengæld er kvadratmeterne mere værd.

I 2020 er ejerlejlighederne i København K nemlig blevet solgt for i gennemsnit 51.149 kroner pr. kvadratmeter, hvorimod villaerne i Lyngby-Taarbæk kommune er blevet handlet for 41.677 kroner - en værdiforskel på næsten 10.000 kroner. Det viser tal fra Boliga.dk.

Før Kim Grenaa startede sit eget firma, Grenaa Creative, havde han i mere end 20 år et kreativt partnerskab med modeeksperten Uffe Buchard - først i Style Counsel og senere GrenaaBuchard.

Se Kim Grenaas tidligere hjem her.