»God tur hjem til Somalia,« råber Rasmus Paludan til to teenagedrenge, mens livvagter og betjente eskorterer ham ned ad Nørrebrogade i København.

Mindst 60 betjente er denne eftermiddag sendt ud for at beskytte den racismedømte partileder for Stram Kurs.

Politibeskyttelsen af Rasmus Paludan er så massiv og omkostningstung, at der aldrig er set lignende tilfælde i Danmark. Det siger to tidligere chefer i Politiets Efterretningstjeneste (PET), Hans Jørgen Bonnichsen og Frank Jensen.

Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET, sammenligner sikkerheden omkring Paludan med politiets indsats ved besøg fra amerikanske præsidenter.

Men i modsætning til de sjældne præsidentbesøg afholder Paludan flere gange om ugen demonstrationer eller går på gaden for at uddele pjecer.

»Den vedvarende indsats i forhold til den her sikkerhedssituation har vi aldrig set lignende,« siger Bonnichsen.

Udgifterne til at beskytte Rasmus Paludan er på kort tid eksploderet.

På blot 22 dage i perioden 7. april til 29. april brugte politiet 35 mio. kr. på at beskytte ham, viser en aktindsigt hos Rigspolitiet.

FV19. Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerede onsdag d. 15. maj på Nørrebro i København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere FV19. Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerede onsdag d. 15. maj på Nørrebro i København. Foto: Bax Lindhardt

Men det er eksklusivt udgifter til PET, der nu mandsopdækker Rasmus Paludan.

Hvor den kontroversielle politiker i april ankom til sine demonstrationer i sin private bil, er det i dag en bil med tonede ruder og en følgebil fra PET, der bringer ham frem.

»Jeg kan bekræfte, at jeg ikke længere selv kører bilen,« siger Rasmus Paludan, som derudover ikke vil gå i detaljer om sikkerhedsspørgsmål.

Når man ser de her reaktioner fra Nørrebro, kan man godt mistænke dig for, at det er de her reaktioner, du gerne vil have?

»Nej, det er det ikke. For jeg havde en fin demonstration på Skt. Hans Torv for en uges tid siden, som forløb fuldstændig fredeligt.«

Der var du også fuldstændig afskærmet?

»Det er jo ærgerligt, at det åbenbart er sådan. Nu viser Nørrebro sit sande ansigt.«

Men du opsøger jo altid de steder, hvor du ved, at de her reaktioner kommer?

»Jeg ved ikke, hvilke reaktioner der kommer. Jeg er ikke spåmand,« siger Paludan, da B.T. interviewer ham under hans vandring op ad Nørrebrogade 15. maj.

B.T. interviewer Stram Kurs' leder, Rasmus Paludan under uddeling af løbesedler på Nørrebro. Vis mere

Bandemedlemmer og islamister

Hvem er det så, han beskyttes mod - ud over de hundredvis af vrede demonstranter, der råber 'nazisvin' efter Paludan?

»Det vurderes, at der aktuelt er en alvorlig trussel fra militante islamister, og at der aktuelt er en alvorlig trussel fra personer med relationer til danske bandemiljøer,« sagde Søren Pape Poulsen på et samråd 2. maj og slog fast:

»Det er vigtigt at sikre, at hvert enkelt parti kan føre sin valgkamp.«

Ifølge Frank Jensen, der var Hans Jørgen Bonnichsen efterfølger i PET, skal truslen tages alvorligt.

»Rasmus Paludan provokerer jo ikke udelukkende militante islamister. Med de ting, han gør og siger, bliver selv meget moderate muslimer stærkt provokeret. På den måde kan et bandemedlem også være muslim og føle sig stødt,« siger Frank Jensen, operativ chef i PET fra 2007-2012 og kommentator på TV 2.

Ifølge ham kan Rasmus Paludan få brug for livvagter resten af sit liv.

»I meget lang tid har han brug for en form for beskyttelse.«