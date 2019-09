Valgkampen minder Kristian Thulesen Dahl om, da han var barn og spillede en fodboldkamp, hvor hans hold tabte 27-1 til Virklund fra Silkeborg.

Thulesen Dahl stod på mål.

»Efterhånden som målene blev sat ind, blev det sværere og sværere at få os til at kæmpe – til at tro på det. Og til sidst tog det ingen tid, fra vi gav bolden op, til de havde scoret igen. Jeg sprællede da lidt i målet for at prøve at indgyde lidt kampgejst hos holdet foran mig, men lige lidt hjalp det,« siger DF-formanden i sin store tale på partiets årsmøde i Herning.

Han har siden valget rejst rundt i landet og talt med partiets tillidsfolk. Og han har fundet ud af, at han flirtede for meget med Mette Frederiksen. Og at han skulle være gået i regering med Venstre i 2015.

Flirten med Mette Frederiksen blev for meget.

Det er en af de erkendelser, DF-formand Kristian Thulesen Dahl har måttet sande, mens han efter valget har rejst rundt i landet og talt med DF's tillidsfolk.

Det var også en fejl, at partiet ikke kæmpede hårdere for at komme i regering, da det blev det største borgerlige parti efter valget i 2015, siger han.

»Vores samarbejde med Socialdemokratiet blev for bombastisk. Blev for meget den ydre italesættelse end det politiske indhold,« siger Kristian Thulesen Dahl. »Mange af jer har understreget, at det er vigtigt, at DF kan samarbejde politisk også med Socialdemokratiet. Men at måden, det skete på, skabte for stor tvivl om, hvorvidt vi betragter os selv som et borgerligt parti. Og når vi nu ser os selv som et borgerligt parti – et nationalt sindet parti – er det jo tosset, at vores ageren har kunnet skabe en så stor tvivl hos danskere, at mange fravalgte os i juni.

Den anden vigtige lære, Thulesen Dahl har fået ud af at tale med sit bagland, er, at DF skulle have kæmpet meget hårdere for at komme i regering i 2015.

»Vi skulle være endt i regering tilbage i 2015. Vi endte med at blive set som et parti, der ikke er parat til at tage det ultimative ansvar ved at gå i regering.«

»Det dur ikke! Danskerne vil have partier, som er parat til også at tage dét ansvar. Vi skulle have presset mere på dengang – vi oplevede et Venstre, som ønskede at gå selv, og som derfor ikke var parat til reelt at forhandle et regeringsgrundlag, hvor vores mærkesager kom med. Men vi accepterede alt for hurtigt, at dette var tilfældet, og mange danskere har derfor opfattet det sådan, at vi faktisk havde det meget bekvemt udenfor,« siger Thulesen Dahl.

Mange har undret sig over, at han ikke er gået af som formand efter valgresultatet, hvor DF mistede 21 mandater. Men sådan ser de delegerede ved årsmødet ikke på det. De rejste sig og klappede, da han kom ind på scenen – inden han havde sagt det ord.