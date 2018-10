Jordens astronomiske nabolag vokser.

Vores solsystem gemmer nemlig på en hidtil ukendt dværgplanet, der befinder sig længere væk end Pluto.

Det fortæller amerikanske forskere fra Carnegie Institution for Science, skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Forskerne præsenterede i mandags deres kortlægning af dværgplaneten, som de har givet kælenavnet ’The Goblin’ (trolden), selvom dens officielle navn er TG387.

Dværgplaneten bevæger sig i en bred elliptisk bue i Solsystemet, og den er langt væk.

Når den er tættest på, befinder den sig 11,9 milliarder kilometer fra Solen eller 2,5 gange længere væk end Pluto - vores hidtil yderste dværgplanet.

Når dværgplaneten er længst væk i sit kredsløb, befinder den sig mere end 70 gange længere væk end Pluto og 321 milliarder kilometer fra Solen.

Det meste af tiden er The Goblin umulig at se i et teleskop fra Jorden, men forskerne har været heldige at fange den, mens den var tæt på.

Dværgplanetens mærkelige kredsløb underbygger en tidligere teori om, at der kunne findes en 9. planet i vores solsystem, mener forskerne.

Teorien om en Planet 9 er et par år gammel.

Den bygger på, at man tidligere har fundet tegn på en ukendt planet, der var større end Jorden, men mindre end Neptun, og som har kredset ind og ud af vores solsystem.

Der kan vise sig at være tusinder af lignende, uopdagede dværgplaneter som The Goblin i vores solsystem, fortæller den amerikanske astronom Scott S. Sheppard til New York Times ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk