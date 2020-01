Hvis du er vild med at få små brikker til at passe sammen på din smartphone, skal du til at skynde dig.

Det legendariske spil Tetris er snart fortid.

Spilgiganten EA Sports, der har rettighederne til spillet, har meldt ud, at den originale variant bliver fjernet om få måneder fra iphone og android-telefoner.

'Hej fans, vi har haft en utrolig rejse med jer indtil videre, men desværre er tid til at sige farvel,' lyder det i en besked, der popper op, når man som bruger åbner Tetris på en smartphone:

'Fra 21. april 2020 vil EAs Tetris-app blive trukket tilbage, og man vil ikke længere kunne spille på den.'

Faktisk har firmaet allerede fjernet appen fra Play Store og App Store, men det er altså stadig muligt at spille det populære spil i nogle måneder endnu, hvis man allerede havde nået at hente appen.

Meldingen gælder alle Tetris-varianter: Tetris Premium, Tetris 2011 og Tetris Blitz.

'Vi håber, I har fået mange timers underholdning ud af spillet, og vi takker fpr jeres støtte,' lyder det fra EA Sports i beskeden til brugerne.

Alexey Pajitnov opfandt Tetris-spillet. Foto: FRANCOIS LO PRESTI Vis mere Alexey Pajitnov opfandt Tetris-spillet. Foto: FRANCOIS LO PRESTI

Spillet blev skabt tilbage i 1980erne af russiske Alexej Pajitnov, og det har siden har været en stor succes over hele verden.

Spillet består i al sin enkelthed af syv brikker i forskellige former - hver bestående af kun fire kvadrater - og det gælder så om, at få de nedfaldende brikkerne til at passe sammen uden luft imellem. Tetris er med afstand det mest solgte videospil nogensinde og et af de mest downloadede til smartphone.

Måske er der dog lidt håb for Tetris-entusiasterne.

Der er angiveligt planer om en afløser, Tetris Royale, der dog bliver noget anderledes. Her er kerne-opsætningen, at man som spiller kæmper mod andre spillere.