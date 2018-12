Nogle udtryk har man hørt så mange gange, at man ikke længere tænker over, hvad det dækker over.

'Vindfølsomme køretøjer' må være en kandidat til et udtryk, der ender i den kategori. Men hvad er egentlig et vindfølsomt køretøj?

»Vægten er for let i forhold til den flade, hvor køretøjet kan påvirkes af vind.«

Sådan forklarer teknisk konsulent Yasser Abaiji fra FDM udtrykket.

08:14 På Storebælt frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig b… Læs mere: https://t.co/2QJ1fmgQfh — Sund & Bælt (@sbaelt) December 11, 2018

Der er dog ikke nogen fast definition på, hvad vindfølsomme køretøjer er.

Man kan derfor ikke udpege en type køretøj som særligt følsomt. Men vægten er et rigtig godt sted at starte, fortæller Yasser Abaiji.

En lastbil er nemlig ikke bare en lastbil, når vi taler vind. Hvis den er tungt læsset, ligger den solidt på vejen, fordi vægten tynger den ned mod vejen.

»Men hvis den ikke er læsset, så har den et stort areal, som kan påvirkes af vind, og det gør den til et vindfølsomt køretøj.«

Det samme gør sig gældende med en personbil. To ens biler kan reagere vidt forskelligt på kraftig blæst, hvis den ene bil er tungt lastet med passagerer og bagage, og den anden kun har chaufføren som passager.

»Den totale vægt på køretøjet er det, der tynger bilen til vejen. De vil reagere på hver sin måde, når der er blæst.«

Derfor kan man heller ikke sige, at en let bil som en Toyota Aygo er mere vindfølsom end en tungere bil som en Volvo V70.

Det hele afhænger af den samlede vægt og køretøjets facon.

Det er de samme mekanismer, der betyder, at campingvogne ofte reagerer kraftigt på blæst.

De har et stort overfladeareal, der tager imod vinden, men den samlede vægt er relativt lille.

Hvis man ender i en situation, hvor man er nødt til at krydse eksempelvis Storebæltsbroen i kraftig blæst, så gælder det om at være opmærksom bag rattet.

»Hvis der er kraftig blæst, så skal man ikke køre hurtigere, end at man kan mærke, at det er sikkert,« fortæller Yasser Abaiji.