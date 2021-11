Kunne du give afkald på dit ansigt?

Det håber den russiske robotvirksomhed Promobot, skriver Daily Mail.

Virksomheden leder nemlig efter et »venligt« ansigt til deres næste menneskerobot, som vil være til at finde på diverse hoteller, shoppingcentre og lufthavne fra 2023.

»Vores kunder vil gerne lancere et storstilet projekt, og her har de brug for nyt udseende til deres robot uden at ramle ind i juridiske forsinkelser,« lyder det fra Promobot.

Hvis du tør at afgive rettighederne til dit ansigt til evig tid, vil tech-virksomheden betale et engangsbeløb på 150.000 britiske pund svarende til 1,3 millioner danske kroner som tak.

Promobots robotter bliver allerede anvendt i 43 lande, hvor de bliver brugt til at udføre administrative opgaver, promovering, konsulentarbejde, og assistance.

I 2020 sagsøgte Arnold Schwarzenegger Promobot for at have lavet robotten 'Android Robo-C', som har samme frisure og markante kæbe som den tidligere californiske guvernør.

Her forlangte Schwarzenegger et beløb svarende til 67 millioner danske kroner.