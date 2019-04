Det kommer til at få betydelige konsekvenser for den chauffør, som tirsdag satte en 14-årig autistisk pige af ved en skole i Odense, uden en voksen var til stede.

Det fortæller direktøren for Taxa Fyn til B.T.

»Det får den konsekvens, at chaufføren aldrig kommer til at køre kontraktkørsel for os igen.«

Sådan lyder det fra Tadzudin Kasami, direktør hos Taxa Fyn.

Den 14-årige pige Maja bliver normalt kørt til sin skole Enghaveskole i Odense-bydelen Bolbro med taxa. Og tirsdag var umiddelbart en dag som mange andre.

Dog med den undtagelse at den chauffør, der normalt kører Maja, ikke var tilgængelig. Og i stedet var en afløser på opgaven.

I opgaven står klart og tydeligt, at Maja skal afleveres til en voksen på skolen - ellers kan hun finde på at gå sin vej.

Det overså afløseren dog. Og derfor blev Maja sat alene af ved skolen.

Først flere timer senere, da en person på skolen fortalte, at Maja var blevet set på skolens grund, blev politiet advaret.

Men ikke uden problemer. Det fortæller Tadzudin Kasami.

»Det var først 12.15, vi blev opmærksomme på, at hun var væk. Da det skete, tog vi kontakt til skolen, da vi mente, at det var bedst, de ringede til politiet, da de kender hende bedst.«

»Skolen ville i stedet have os til at anmelde sagen til politiet.«

Efter noget tovtrækkeri kontaktes politiet og en efterlysning blev meldt ud.

»Jeg mente, det vigtigste var, at det gik stærkt. Så det endte med, at skolen kontaktede kommunen. Og først der blev politiet kontaktet.«

Først ud på aftenen efter en længere eftersøgning med helikopter og en stribe lokale borgere blev Maja fundet igen. I Sverige.

Tadzudin Kasami mener, der er begået fejl fra flere sider.

»Vi har begået fejl, skolen har begået fejl og kommunen har begået fejl i den her sag. Nu skal vi sættes os ned med dem og lave nogle klare retningslinjer, så det aldrig kommer til at ske igen.«

»Vi er meget ulykkelige over, at det her er sket. Vi flytter mere end 2.000 personer hvert år for Odense Kommune, og vi har haft kontrakt med dem i over 20 år. Så det er en meget vigtig sag for os,« uddyber Tadzudin Kasami.

Han fortæller desuden, at Taxa Fyn havde en lignende sag for mere end 15 år siden, hvor en elev forsvandt og først blev fundet igen i Jylland. Og den skræmmer stadig.

»Det var før min tid, men en sag er en sag for meget.«

Når nu der er tale om en afløser, som satte Maja af, er personen så ikke undskyldt?

»Nej, for alle vores chauffører kender til vores kontraktkørsler. Og når vi kører med en autist eller en dement, så står der i en kommentar til opgaven, at man skal have voksenkontakt. Og det er uacceptabelt, at der ikke var det.«

Det var Fyns Politi, der tirsdag aften kunne melde ud, at Maja var blevet fundet igen.

'Svensk Politi kontaktede her til aften klokken 21.00 Københavns Politi og oplyste, at de stod med en ung dansk pige cirka 120 kilometer oppe i Sverige.'

'Det viste sig at være den 14-årige, som var efterlyst af Fyns Politi. Hun er i god behold og i færd med at blive transporteret hjem,' skrev politiet på Twitter.